狗狗也懂挑選好人家？小狗死賴著「豪車」不走讓主人哭笑不得

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享令人哭笑不得的溜狗經歷引起網上熱議，原以為只是再普通不過的日常行程，卻因為一位熱心路人的零食與善意，讓狗狗當場「變心」，死守著對方車門遲遲不肯離開，畫面曝光後讓網友忍不住直呼「差點就讓狗過上好日子了」。

據了解，當天這名飼主帶著小狗外出散步時，途中遇到一位小姐姐主動詢問能否摸狗，飼主認為這正是訓練狗狗適應陌生人的好機會，於是爽快答應，雙方也在路邊陪狗互動了一會兒，整個過程中氣氛輕鬆，沒想到卻是噩夢的開始。

小姐姐和狗狗互動結束後，忽然想起車上備有無添加的小餅乾，便邀請小狗過去吃，狗狗聽見零食立刻興奮地跑向車邊，毫不猶豫地鑽進車內享用點心，讓飼主在一旁看得相當開心，直到天色漸暗準備返家時，才發現情況不對勁。

狗狗離開豪車與小姐姐後，仍頻頻回頭似乎念念不忘

(示意圖/Unsplash)

無論飼主怎麼安撫或著拉扯牽繩，小狗說什麼也不肯下車，兩隻前爪死死扒著車門，甚至被抱到地上後仍頻頻回頭張望，讓飼主當場欲哭無淚，最後只好強行帶狗離開，而狗狗回家的路上神情寫滿著落寞，彷彿還對著那台豪車與小姐姐念念不忘。

故事曝光後，立刻引起網友熱烈討論，不少人紛紛留言調侃「狗狗很清楚誰的家世比較好」、「餅乾的誘惑有這麼大嗎」、「小姐姐+豪車根本無敵了」、「寧願坐在寶馬裡哭，也不願坐在自行車籃裡笑」，還有人笑稱，看來狗狗這次的社會化訓練非常成功。