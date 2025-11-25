狗狗也會吃醋？這「五種表現」代表牠們想得到更多關愛！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你是不是也曾有過這種時刻？當你多抱了另一隻狗、摸了別人的狗，或是專心滑手機沒理家裡的毛孩，結果牠們立刻跑來擋在你前面，甚至開始黏到不行，其實狗狗也會「吃醋」，而且表現的方式相當明顯！以下為大家整理出五個常見跡象，帶你快速看懂狗狗的小小佔有慾。

一、主動擋在你面前

如果你正忙著陪別的狗、摸其他動物或抱小孩，家裡的狗突然插進你和對象中間，甚至坐在你腿上或扒你手臂，這就是最典型的吃醋行為，牠們的想法很簡單，只是想得到你的一份關愛。

廣告 廣告

二、變得特別黏

平常可能還好，但當狗狗覺得你的注意力被奪走時，牠們就會開始無時無刻黏著你，甚至連你去上廁所都要跟，這種「黏踢踢模式」通常是狗狗感到不安，希望再次確認你對牠的愛。

有些狗狗會因為吃醋而做出一些「行為抗議」，只是希望飼主能把視線重新放回自己身上

(示意圖/Unsplash)

三、引起你的注意

有些狗狗會因為吃醋而做出一些「行為抗議」，像是亂叫、偷叼你的衣服、在你面前跳來跳去，甚至故意做些自己平常不會做的壞事，請飼主們多諒解，其實牠們並不是在搗蛋，而是想讓你把視線重新放回牠身上。

四、態度發生轉變

原本溫柔乖巧的狗狗，如果在看到你摸別隻狗或抱小孩時，突然耳朵壓低、皺眉或瞪眼，甚至發出低吼，這些都是典型的「忌妒小情緒」，牠們並不是在生氣你，而是害怕屬於自己的愛被分走。

五、用撒嬌來尋求安全感

有些狗狗吃醋時不會鬧脾氣，而是會用更溫柔的方式來表現，例如瘋狂撒嬌、一直舔你或者把頭塞進你的手裡，彷彿在說「拜託摸我一下，不要只注意別人」，想用可愛的萌樣融化你的心。