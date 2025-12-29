狗狗也會認親？女子穿上白色毛絨衣讓「薩摩耶」超興奮！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日一段「人狗撞衫」的趣味畫面在社群平台掀起熱議，一名女子穿上新買的衣服後，家中的薩摩耶犬突然情緒高漲，不僅露出燦爛傻笑，還緊緊抱著主人原地轉圈，親暱模樣宛如久別重逢，讓不少網友看完瞬間被融化。

據了解，該名女子日前購入一件全新的白色羽絨外套，原本只是單純試穿，並未多想款式有何特別之處，沒想到衣服上身的那一刻，卻引發家中愛犬的強烈反應，這隻平時活潑的狗狗一看到主人，立刻變得異常興奮，彷彿見到什麼熟悉又重要的存在。

廣告 廣告

當女子穿上與薩摩耶犬毛色相似的羽絨衣後，狗狗變得非常興奮，仿佛把主人當成親生媽媽

(示意圖/Unsplash)

女子起初還完全摸不著頭緒，不明白為何愛犬會突然變得如此興奮，直到她注意到這件新衣的顏色與質感，竟與薩摩耶犬蓬鬆雪白的毛色極為相似，遠看甚至有種「同款皮膚」的錯覺，才忽然恍然大悟，笑說狗狗可能真的把我當成親生媽媽了。

這段有趣又溫馨的故事曝光後，迅速引發網友討論，不少人紛留言調侃「根本就是親子裝」、「像極了同一個物種」、「我就知道我是你親生的」、「媽媽終於學會化形了」，還有其他飼主直言羨慕，表示下次也要買個相同款式的衣服穿給自家毛孩看看。