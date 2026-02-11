狗狗也會騎車？比熊犬熟練操控「電動三輪車」震驚無數網友

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外近日傳出一段神奇的寵物故事，引發大量網友討論，一隻白色比熊犬竟獨自在公園駕駛著「電動三輪車」緩慢前行，全程站在車前操控方向，讓不少人驚呼「狗竟然會開車」，更因此引起了警方關注，提醒飼主應注意上路風險，並對其進行交通安全宣導。

根據外媒報導，這隻名字叫做「蛋蛋」的比熊犬已經高齡12歲，牠的性格聰明活潑，從小學習能力強，像是站立行走、上下樓梯與基本動作訓練等，幾乎都是一教就會，但隨著年紀增長，「蛋蛋」的體力與關節狀況逐漸退化，飼主才購買了一台小型電動三輪車，希望能減輕愛犬散步的負擔。

「蛋蛋」的體力與關節狀況逐漸退化，飼主因此購買了一台電動三輪車代步

(示意圖/Unsplash)

起初在飼主的預想中，如果「蛋蛋」散步累了就能隨時坐在車上休息，自己則可以拖著車陪牠慢慢活動，卻沒想到在長時間的接觸下，「蛋蛋」竟逐漸學會了抓握車把，控制三輪車前進與剎車，從此之後，牠每次出門便會興奮地主動趴上車把，迫不及待駕駛三輪車前往公園玩耍。

故事曝光後，不少網友感到不敢置信，紛紛留言表示「這也太厲害了」、「狗界版車神」、「果然聰明的狗從小就能看出來」，不過也有人質疑是否為主人「遙控操作」，對此飼主出面回應，車輛的啟停與方向主要由「蛋蛋」自行控制，並強調自己會將安全放在第一順位，避免造成上路危險。