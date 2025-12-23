狗狗也有分I人或E人？男子「認錯狗」尷尬畫面讓網友笑翻

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名男子分享自身遭遇的寵物經歷引起網上熱議，他在路邊熱情地向一隻柴犬打招呼，卻換來對方滿臉困惑、全程冷靜的回應，直到他聽見身後傳來一聲熟悉的狗叫聲，才發現原來是自己認錯狗了，強烈的反差讓不少人看到忍不住噴笑，直呼這根本是「i狗遇上e狗」的最佳示範。

據了解，這名男子先前曾在住家附近見過一隻性格外向、十分親人的柴犬，因此對牠印象深刻，當天再度外出時，遠遠看到一隻外型相似的柴犬，便以為是「老朋友重逢」，毫不猶豫地主動上前寒暄，沒想到卻換來出乎意料的反應。

眼前這隻柴犬不但沒有預期中的熱情，反而還一臉茫然地看著男子，彷彿在努力思考著「你是誰」，讓他當場陷入尷尬又疑惑的狀態，直到現場突然傳來另一隻狗的叫聲，男子才恍然大悟，原來自己從頭到尾都認錯了狗。

E狗熱情地打招呼，與全程淡定站在一旁的I狗形成強烈反差

(示意圖/Unsplash)

真正的熟面孔出現在不遠處後，立刻展現出截然不同的反應，只見牠遠遠地看到男子便瘋狂搖尾巴，臉上掛滿著笑容，還激動地站起身做出「拜拜」的打招呼動作，而被認錯的第一隻柴犬，則全程淡定站在一旁，形成極具喜感的對比。

這段有趣的故事曝光後，留言區瞬間成為大型吐槽現場，網友們紛紛表示「也太好笑」、「狗都沒認錯，人反而先認錯」、「就像遇到根本不認識卻硬要裝熟的親戚」，也有人替第一隻柴犬打抱不平，笑稱牠的心理陰影面積恐怕不小。