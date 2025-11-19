狗狗也有專屬的「放鬆」音樂？這些聲音最能安撫牠們的情緒 !

火報記者 張舜傑/報導

狗狗的情緒會隨著環境和生活節奏而起伏，當牠們長時間獨處、面對陌生環境或受到外界噪音干擾時，可能出現焦躁、吠叫、抓咬等行為，對牠們來說，有時候適合的聲音環境能比任何方式更快讓牠們平靜下。來。

音樂對狗狗情緒的影響

狗狗的聽覺非常敏銳，能感知不同頻率和音色所帶來的情緒效應。慢板節奏、柔和旋律和穩定頻率的聲音能有效降低牠們的心跳與呼吸速率，使情緒慢慢平復。相反地，高頻刺耳或節奏急促的聲音容易引起緊張或警戒。這也是許多飼主發現，當播放輕柔音樂、環境音或專為狗狗設計的放鬆曲目時，狗狗會安靜下來，甚至願意躺下休息。

慢板節奏、柔和旋律及自然音效如流水、海浪或鳥鳴，能有效降低心跳與焦慮，使狗狗放鬆休息。圖:istockphoto

哪些聲音最能安撫狗狗

經驗觀察顯示，狗狗對特定自然音效特別敏感。流水聲、海浪、鳥鳴或輕柔風聲都能讓牠們感到安全舒適。這些聲音類似於狗狗在自然環境中熟悉的背景聲，能引發放鬆反應。此外，部分專為狗狗製作的音樂專輯會加入穩定的低頻振動和柔和旋律，幫助減緩焦慮情緒，讓狗狗在陌生環境或獨處時保持穩定。

如何打造狗狗的放鬆音樂環境

飼主若想利用音樂幫助狗狗放鬆，需要注意幾個細節。首先，音量應保持柔和，避免刺耳或過大聲。其次，可在狗狗容易緊張的時段播放，例如獨處、洗澡或雷雨天。播放過程中，飼主可以觀察狗狗的耳朵、眼神、尾巴和身體姿態，確認牠是否感到放鬆。長期下來，狗狗會形成對特定音樂的安全聯想，主動在音樂播放時安靜下來。

飼主可透過控制音量、選擇合適時段播放音樂，打造安全舒適的音樂環境，提升狗狗的生活品質與情緒穩定。圖:istockphoto

音樂與狗狗的生活品質

音樂對狗狗來說不只是背景聲，而是情緒管理的一部分。適合的旋律能幫助牠們穩定情緒、緩解焦躁，提升日常生活品質，也讓飼主更容易與狗狗建立良好互動。透過音樂，飼主能觀察到狗狗的心理變化，進一步理解牠們的需求，並創造出更舒適、放鬆的居家環境，讓毛孩在生活中感受到安全和關愛。