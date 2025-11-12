狗狗也有樣學樣？米克斯犬與主人「互相打鬧」讓網友笑翻

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一段父親與愛犬間的打鬧日常近日在網路上引起熱議，一隻混種犬（米克斯）與主人坐在沙發上共度悠閒時光，原本溫馨的氣氛，卻在短短幾秒內演變成一場可愛又幼稚的「互推大戰」，讓無數網友看完笑翻直呼「這根本就是兩個小孩！」。

據了解，當時這名中年男子和自家毛孩在客廳沙發上一同看著電視，狗狗一如往常地緊貼在他身邊，模樣親暱又可愛，但數秒後過於黏人的狗狗卻將身體越靠越近，甚至用前腳輕輕推了主人一下，似乎是在「討摸」或是想引起注意。

主人與狗狗經常在沙發上打鬧，讓網友笑稱：根本是兄弟吵架現場

(示意圖/Unsplash)

令人意想不到的是，男子對於愛犬的撒嬌行為不僅沒有回應，反而還不甘示弱地伸手回推狗狗一下，導致演變成雙方你來我往地輕推對方，表情還都充滿「挑釁」意味，讓狗狗氣鼓鼓地瞪著主人，兩者之間的肢體語言既滑稽又溫馨。

男子與狗狗的逗趣互動曝光後，立刻引起網友們熱烈討論，不少人留言笑稱「也太幼稚哈哈」、「狗狗真的像主人」、「根本是兄弟吵架的現場」、「看得出來牠們感情超好」，也有人打趣表示「果然狗狗會學主人的脾氣是真的！」。