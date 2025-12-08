狗狗也能吃火鍋？海底撈深圳店首創寵物專區 為萌寵慶生惹議

綜合大陸媒體報導，大陸廣東深圳一家海底撈分店因為替寵物狗慶生並唱生日歌，在網路上引發熱議。這家位於深圳上河坊的萌寵派對分店，是目前大陸唯一一家可攜帶寵物用餐的海底撈分店。

大陸深圳一家海底撈為寵物狗慶生。（圖／翻攝《荔枝新聞》）

分店工作人員回應表示，這是寵物友好分店，深圳僅此一家，寵物用餐區與正常就餐區是分開的，餐廳每天都會進行消毒，可以簡單地為寵物慶生。該店於9月10日開始試營業，顧客攜帶的寵物必須是非深圳禁養品種，且需出示疫苗接種證明，進店時會有專人檢查，同時顧客也要為寵物佩戴好牽引繩。

廣告 廣告

工作人員進一步說明，萌寵派對分店會為寵物準備免費乾淨的飲用水，同時提供牛肉料理、鴨肉料理等無鹽無調料的寵物專屬餐食。寵物會有自己的專屬餐區，桌子就在主人旁邊，店內菜品價位與其他海底撈分店相同，在大廳用餐不收取額外費用，只有包廂用餐會收取服務費。

然而，這項服務卻引發食品安全方面的質疑。根據深圳當地相關規定，餐廳、商店、市場等經營單位可以限制犬隻進入其經營場所，意即只要餐廳允許，寵物狗是可以進入的，但寵物狗能否在餐廳進食，仍存在一定爭議。

一些網友認為，餐廳本來是接待人用餐的地方，如果同時接待狗和人，就對食品安全的保障提出更高要求。一些網友則對該項服務表示期待與歡迎。

有評論指出，一些地方禁止寵物狗進餐廳，一方面是怕擾民產生安全風險，另一方面也是怕消費者在餐廳給狗餵食影響食品安全。對於萌寵派對分店是否會向其他地區擴展，海底撈工作人員並未有明確答覆，表示需要看分店安排，未來會不會推廣目前不清楚。

延伸閱讀

影/新北定食8府中店氣爆！ 業者：會持續慰問傷者

他露營返家「手掌長紅斑」擦藥無效 竟是二期梅毒上身

影/「爭鮮、定食8」府中店炸成廢墟！引爆點疑為員工休息室