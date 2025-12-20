狗狗也需要上班？柴犬幫主人「顧店」可愛模樣融化網友的心

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一隻「代班顧店」的柴犬近日在網路上意外爆紅，一名男子分享，日前自己路過一間賣番薯的小店時，發現店內竟然空無一人，只有一隻柴犬乖乖地站在攤位後方，牠的神情認真又淡定，彷彿肩負重任般替主人看店，可愛又反差的畫面讓人忍不住駐足，也迅速引發網友們熱烈討論。

據了解，這名男子當天外出時，無意間注意到路邊一間小小的番薯攤，原以為只是暫時無人看守，但走近一看才發現，一隻柴犬正站在店內最顯眼的位置，牠的目光專注地望向前方，並沒有吠叫，也沒有四處走動，只是安靜地守在原地。

原來柴犬只是暫時替主人顧攤，負責吸引眼球與留住客人

(示意圖/Unsplash)

柴犬既乖巧又穩重的模樣引起男子的興趣，他進一步觀察後，還發現店門口擺著一塊手寫的小牌子，上面幽默地寫著「很抱歉，因為我是狗狗，所以沒有辦法找零錢」，原來柴犬只是暫時替主人顧攤，負責吸引眼球，而真正的交易仍需等主人回來完成。

這段柴犬顧店的故事曝光後，立刻引來了大量網友討論與留言，不少人忍不住表示「這招太犯規了」、「我願意為了牠買十條番薯」、「這隻狗狗有薪水嗎」、「該給牠獎勵一隻大雞腿」，更多人則感嘆，像這樣的日常小插曲，正是生活中最療癒的瞬間。