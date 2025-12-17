狗狗低吠不一定在生氣！判斷牠想表達的先從「這三點」看起

火報記者 張舜傑/報導

許多人一聽到狗狗低吠，就直覺認為牠在生氣或警告，但其實不一定如此。低吠聲背後，可能藏著不安、試探，甚至是想引起注意的訊號。想真正聽懂狗狗在說什麼，關鍵不只在聲音本身

音調與節奏透露牠的情緒

狗狗低吠的音調和頻率，常常隱藏著牠當下的心情。緩慢、柔和、連續的低吠多半發生在牠感到好奇或期待互動的時候，例如主人準備食物或玩具時。若低吠聲帶有輕微的顫動或拉長，則可能伴隨焦慮或不確定感。聲音本身就像情緒的密碼，飼主只要對照環境，就能初步判斷牠想表達的情緒。

廣告 廣告

觀察狗狗的身體姿態，耳朵、尾巴和眼神的變化，能判斷牠是警覺、緊張，還是放鬆想玩耍。圖:istockphoto

身體姿態提供更多線索

除了聲音，狗狗的姿態也能幫助理解低吠的含義。耳朵前傾、尾巴自然擺動，眼神柔和，通常表示牠正好奇或想互動；耳朵往後貼、身體微微後傾、尾巴低垂，則提示牠有些緊張或警覺。聲音與姿態結合觀察，比單純聽吠聲更能判斷牠的真正情緒，也能避免飼主過度解讀。

低吠常與環境刺激相關

狗狗的低吠往往與周遭環境息息相關。陌生的聲音、路過的人或動物、家中物品的移動，都可能引發低吠。牠透過這種方式確認環境是否安全，同時讓自己保持警覺。飼主若能理解觸發因素，就能在必要時介入，或提供舒適的環境，幫助牠平穩情緒。

狗狗的低吠也常與環境刺激有關，如陌生聲音或人影。圖:istockphoto

低吠聲並非單純代表生氣，而是狗狗表達情緒與訊息的一種方式。透過仔細觀察音調、身體姿態及周遭環境，飼主可以更準確地理解牠的感受與需求。當人能夠看懂狗狗的訊號，互動就會變得更加順暢，也能讓彼此的關係更親密安心。