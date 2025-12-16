狗狗到底在想什麼？牠們的這 3 種「迷惑行為」讓飼主超困惑 !

火報記者 張舜傑/報導

狗狗有時出現的奇怪行為，其實並不是故意搗亂，而是牠們正在用自己的方式溝通，那些讓飼主滿頭問號的反應，背後往往藏著情緒、需求或身體狀況的訊號。

對著空氣吠叫，是牠在確認環境是否安全

當狗狗站在門口或牆邊持續吠叫時，飼主往往會感到不安，甚至懷疑牠看見了什麼異樣。實際上，狗狗的聽覺與嗅覺遠比人類敏銳，細微的聲響、陌生的氣味，或是環境中短暫的變化，都可能引起牠的注意。吠叫成了牠回應刺激的方式，也是一種試圖掌握周遭狀況的行為。透過聲音，牠讓自己保持警覺，也同時向身邊的人傳遞訊息。

突然暴衝奔跑，通常是累積的能量或期待一次釋放，透過短暫的高強度活動，狗狗能調整情緒。圖:istockphoto

突然暴衝奔跑，是能量與情緒的出口

在某些固定時段，狗狗會忽然變得特別興奮，在家中快速奔跑、轉圈，彷彿按下了開關。這樣的狀態，通常與牠體內累積的活力和情緒有關。白天活動量不足、長時間等待，或是對即將發生的事情產生期待，都會讓身體進入高度活躍的狀態。短時間的奔跑與跳躍，能幫助牠釋放壓力，也讓情緒重新回到平衡。

無預警黏在身邊，是牠需要一點安心感

有時狗狗會突然靠得很近，靜靜坐在主人腳邊，或是一路跟隨不肯離開。這樣的行為往往出現在環境改變、氣氛不同於平常，或是牠內心感到不確定的時刻。靠近熟悉的人，能讓牠感到安心，也能確認彼此之間的連結仍然存在。這份陪伴對狗狗來說，是穩定情緒的重要來源。

狗狗無預警地黏在主人身邊，則多半是尋求安心與連結，這些行為都是牠們與世界溝通的方式。圖:istockphoto

飼主開始理解狗狗行為背後的感受，那些曾經令人困惑的瞬間，會逐漸變成溝通的線索。每一個舉動，都是牠回應世界的方式。透過觀察、理解與耐心回應，人與狗之間的互動會變得更順暢，也更貼近彼此真正的需要。