狗狗半夜不睡覺都在忙什麼？揭密牠「夜間漫遊」背後的 3 個原因！

火報記者 張舜傑／報導

夜深人靜時，家中卻仍傳來狗狗緩慢走動、巡視空間的聲音，這樣的情況讓不少飼主感到困惑與疲累，其實，狗狗的「夜間漫遊」是牠在特定生理與心理狀態下，試圖調整自身感受與環境安全的自然反應。

白天能量消耗不足，讓清醒時段被錯置。

狗狗的活動需求不只來自運動量，還包含嗅聞、探索與互動刺激，若白天生活過於單調，牠的精力便無處釋放，夜晚環境安靜、干擾減少，反而成為最適合活動的時段，於是透過來回走動、巡視或短暫探索來消耗累積的能量，這類情況若長期未調整，作息便容易逐漸顛倒。

夜間環境安靜，聲音與氣味變化更明顯，會放大狗狗的警戒與巡視本能，透過查看空間來確認安全感。 圖:istockphoto

夜晚安靜放大警戒本能與感官反應。

在夜間，人類活動減少，聲音與氣味的變化更容易被狗狗察覺，牠們天生具有守護與巡視領域的本能，當環境安靜時，這種警戒機制會被放大，透過走動確認門口、窗邊或熟悉動線，讓自己重新獲得安全感，這並非焦慮，而是一種本能性的環境確認行為。

心理壓力與作息不穩定影響入睡能力。

生活環境的變動、作息不固定或近期出現壓力事件，都可能讓狗狗的大腦難以在夜晚完全放鬆，牠們會透過低強度走動來自我安撫，試圖讓情緒回到平衡狀態，這類夜間漫遊常伴隨白天嗜睡、情緒敏感或依附行為增加，是心理壓力累積的外在表現。

年齡與身體變化加深夜醒情況。

隨著年齡增長，狗狗的生理時鐘可能產生變化，高齡狗狗較容易在夜晚清醒、白天補眠，關節不適、輕微疼痛或認知功能退化，也會讓牠難以長時間維持深度睡眠，只能透過緩慢移動來調整身體與舒適度。

心理壓力、作息不穩或年齡與身體變化，也可能讓狗狗難以熟睡，只能靠緩慢走動來自我安撫。 圖:istockphoto

狗狗半夜不睡覺四處走動，往往是身體需求、心理狀態與環境因素交織的結果，而非單純的行為問題，當飼主能從白天活動安排、生活穩定度與健康狀況多方面觀察與調整，就能更貼近牠夜間漫遊的真正原因，也更有機會幫助牠回到安心、穩定的休息節奏。