狗狗在家亂咬不是天性 ! 揭開牠「搞破壞」背後的心理原因

火報記者 張舜傑/報導

許多飼主都曾遇過這樣的情況：剛買的新沙發被咬出破洞、鞋子被咬成碎片、甚至連遙控器都難逃毒牙，讓人以為狗狗亂咬只是「天性使然」，但事實上，這些破壞行為背後往往藏著心理與生活層面的原因。

口腔期行為：幼犬在「探索世界」

對幼犬而言，嘴巴就像人類的手。牠們會透過咬與啃來認識環境、緩解長牙期的不適。這類行為通常發生在3至6個月大之間，屬於成長過程的一部分。此時飼主應提供安全的咬膠玩具或冷凍毛巾，轉移注意力，同時避免懲罰，以免讓狗狗把「探索」與「被罵」連結在一起。

對幼犬而言，咬東西是探索與緩解長牙不適的方式，多出現在3至6月齡。圖:istockphoto

焦慮與孤單：咬東西是情緒的出口

許多成犬出現破壞行為，實際上是因為分離焦慮。當狗狗長時間獨自在家、缺乏互動或運動不足時，會以咬東西來釋放焦慮與無聊。這是一種「自我安撫」的方式，就像人類焦慮時會咬指甲一樣。飼主可逐步練習讓狗狗適應短暫獨處，並在外出前提供能分散注意力的玩具，例如可填餡的益智食具。

缺乏刺激：生活太單調讓牠「找事做」

狗狗天生好奇、需要探索。如果每天的生活過於重複，缺乏新鮮感與挑戰，牠們會自己創造刺激——包括「拆家」。這類狗狗通常精力旺盛、注意力高度集中，例如邊境牧羊犬或拉布拉多。增加每日散步時間、安排嗅聞遊戲或服從訓練課程，都能有效減少牠透過破壞獲得滿足的行為。

尋求關注：破壞只是「呼喚」的一種方式

有些狗狗早已學會「咬東西 = 主人注意」。當牠發現自己破壞家具時，飼主立刻跑過來大聲喝止，這在狗狗眼中反而是一種互動。牠不懂被罵與被讚的差別，只知道「你注意我了」。因此，飼主面對這類行為時應冷靜處理，轉移狗狗注意力至合適物品，再在牠做對時給予獎勵，讓牠學會以正確行為換取關注。

環境與物品氣味也可能是誘因

有些家具、鞋子或衣物上殘留主人的氣味，會讓狗狗感到安心，因此牠會透過咬來「接近」這種味道。這種行為多半在飼主不在家時出現，屬於「情感依附」的一種表現。可以準備帶有主人氣味的小毛巾或舊衣物放在狗窩中，提供安撫效果，同時收好貴重或危險物品，避免被當作「安撫玩具」。

狗狗咬帶有主人氣味的物品，是情感依附的表現，常在飼主不在時出現，可放小毛巾或舊衣物安撫。圖:istockphoto

狗狗的「搞破壞行為」從來不只是壞習慣，而是牠在表達需求、情緒與壓力的一種方式。當飼主能夠從心理層面理解牠的行為動機，並提供足夠的運動、關注與環境刺激，就能逐漸化解牠的不安與無聊。最終，狗狗會學會用更健康的方式釋放情緒，家中也能重拾平靜與和諧 !