狗狗在家走不停？原來是牠們「精力未釋放」：用 3 招滿足毛孩的活動需求 !

火報記者 張舜傑／報導

狗狗明明沒出門，卻在家來回踱步或轉圈，常被誤以為無聊，但多半是精力未適當釋放。運動與心理刺激不足時，牠們會用走動排能量，也可能尋找安全感或互動。

精力累積，會轉化成不安與反覆動作

狗狗原本就需要透過奔跑、嗅聞與探索來消耗體力與情緒能量，若長時間待在室內，活動量不足，身體雖然靜止，神經系統卻仍處於活躍狀態，便容易出現不停走動、繞圈或在固定路線來回巡視的行為，這種動作表面看似平靜，實際上是精力無處宣洩的表現，也可能伴隨輕微焦慮。

固定運動時間能幫助消耗體力，搭配嗅聞遊戲或益智玩具，讓精力轉為動腦。圖:istockphoto

第一招，讓運動變成每日固定行程

建立穩定的散步或活動時間，是消耗體力最直接的方法，即使不能長時間外出，也可安排多次短時間活動，讓狗狗在一天中有明確的放電時段，規律的運動在幫助牠們消耗體力外，也能讓狗狗預期何時可以活動，減少因不確定而在家來回踱步。

第二招，加入動腦活動消耗心理能量

單靠體力活動有時仍不足以讓狗狗滿足，可以透過嗅聞遊戲、益智玩具或簡單指令訓練，增加心理刺激，這類活動能讓狗狗專注於找食物、解任務，讓精力轉化為思考與探索，而不是無目的地在室內走動，心理疲勞與體力消耗結合，更容易讓狗狗真正放鬆。

第三招，調整居家環境的活動空間

提供適度的活動範圍與安全玩具，也有助於狗狗自行消耗能量，將部分玩具輪流更換，維持新鮮感，或在固定區域安排互動空間，能讓狗狗把注意力放在遊戲與休息上，而不是反覆巡視整個家，穩定的活動與休息區，有助於建立清楚的生活節奏。

提供安全玩具和固定活動空間，滿足體力與心理需求，狗狗就會更安靜休息。圖:istockphoto

狗狗在家裡走不停，多半反映精力尚未被適當釋放，而非單純無聊，透過固定運動時間、加入動腦活動，以及調整居家活動空間，飼主能有效滿足牠們的體力與心理需求，當能量被合理消耗，狗狗自然會從來回踱步轉為放鬆休息，生活節奏也會變得更加穩定 !