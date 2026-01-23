狗狗在籠裡轉圈圈、咬籠子？當心恐是「壓力爆表」!用這 5 招緩解籠內焦慮

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主使用狗籠作為安全或短暫關閉空間，卻發現狗狗在籠內不停轉圈，其實這正是反映牠對空間限制、分離或環境刺激的不適。

壓力來源一：分離焦慮與陌生環境

對部分狗狗而言，籠子可能代表主人不在或限制自由的場所，尤其在新環境或陌生地點，牠們容易產生焦慮，分離焦慮會促使狗狗出現過度活動、咬籠子或不停吠叫的行為，這是牠們試圖尋找安全感或引起注意的方式。

長時間缺乏運動與心理刺激，也會讓狗狗在籠內焦躁不安，表現出吠叫或過度活動。圖:istockphoto

壓力來源二：籠內空間感受過小

籠子的大小直接影響狗狗的舒適度，若籠子過小，狗狗無法自由轉身、舒展肢體或改變姿勢，長時間關在狹小空間中容易累積壓力，進而表現出轉圈、摩擦或咬籠等焦躁行為。

壓力來源三：缺乏心理刺激與運動

長時間缺乏活動與心理刺激，也會讓狗狗在籠內過度興奮或焦躁，即使籠子本身安全，如果白天沒有充分運動、散步或互動，狗狗就會將多餘的精力在有限空間中表現出來，包括轉圈、咬籠或不斷吠叫。

第一招：逐步適應與正向聯結

讓狗狗慢慢習慣籠子，從短時間關籠開始，逐步延長時長，可在籠內放置喜愛的玩具或小零食，讓籠子成為正向體驗的場所。透過正向聯結，狗狗會慢慢將籠子視為安全區而非限制場所。

第二招：提供足夠空間與舒適環境

選擇尺寸適合、能讓狗狗自由轉身、躺下的籠子，並鋪上柔軟墊子或毯子，提升舒適感。籠子位置避免吵雜或人流過多的區域，營造安靜安全的氛圍，有助降低焦慮。

第三招：充分運動與心理刺激

在關籠前，先帶狗狗散步、玩耍或進行簡單訓練，消耗過剩精力，也可以提供咀嚼玩具或填充零食的互動玩具，讓狗狗在籠內有適度刺激，減少焦躁行為。

第四招：維持固定作息與環境穩定

狗狗對規律生活高度敏感，固定的餵食、散步與休息時間，能讓牠們在籠內更安心，環境穩定、避免突然聲響或家具調動，也能降低籠內焦慮發生的頻率。

第五招：觀察與適時安撫

關注狗狗在籠內的身體語言與情緒反應，當牠表現出明顯焦躁時，可透過溫和語氣、輕拍或陪伴短暫安撫，逐步降低壓力，對焦慮特別嚴重的狗狗，可請教獸醫或行為專家，尋求專業建議。

飼主可透過逐步適應、提供舒適空間、固定作息與細心觀察，降低籠內焦慮。圖:istockphoto

狗狗在籠內轉圈、咬籠子，不是單純的調皮，而是壓力累積的表現，透過逐步適應、舒適環境、充足運動、規律作息與細心觀察，飼主能有效降低籠內焦慮，讓狗狗將籠子視為安全避風港，而非壓力來源，建立安心又健康的生活方式。