狗狗對主人用過的物品「情有獨鍾」？原來這是牠們的安全感來源 !

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主都有這樣的經驗，狗狗總愛叼走主人的拖鞋、抱著穿過的衣服睡覺，甚至在主人外出時，會窩在床上或衣櫃旁不肯離開，對牠們而言，主人的味道象徵熟悉與安全，是能穩定情緒的重要線索。

嗅覺優勢塑造依附行為

狗狗的嗅覺遠比人類靈敏，能分辨極細微的氣味差異，主人長期使用的物品，如衣服、枕頭或被子，會留下穩定而熟悉的氣味訊息，對狗狗來說就像是「氣味名片」，當牠們接觸到這些物品時，大腦會連結到與主人相處的正面經驗，例如餵食、散步或陪伴，進而產生放鬆與安心的感受。

當主人不在時，狗狗會靠近帶有氣味的物品，自我安撫焦慮，減輕孤單感。圖:unsplash

分離時的情緒調節方式

當主人外出或不在身邊時，有些狗狗容易出現不安、躁動或低落情緒，這時候，靠近主人用過的物品，就成為一種自我安撫的方式，透過嗅聞熟悉氣味，牠們能暫時緩解孤單感與焦慮感，彷彿主人仍在身旁陪伴。

領域標記與歸屬感建立

除了尋求安全感，狗狗對主人用品產生依戀，也與領域意識有關，當牠們躺在或咬著主人的物品時，往往會同時留下自己的氣味，形成「混合氣味」，在狗狗的社會結構中，這代表將重要成員與自身歸入同一個群體範圍，有助於建立歸屬感與群體認同，讓牠們在環境中感到更加穩定。

可能隱藏的焦慮訊號

若狗狗只是偶爾依偎在主人衣物旁，通常屬於正常依附行為，但若出現長時間抱著物品不放、啃咬嚴重、伴隨嚎叫或破壞家具，則可能暗示分離焦慮正在加劇，這類情況下，單靠氣味安撫已不足以穩定情緒，反而顯示牠對主人的依賴程度過高，心理壓力正在累積。

飼主可採取的引導方式

面對狗狗對主人用品情有獨鍾的行為，飼主不必急著制止，可適度引導轉移，可準備專屬的毯子或玩具，放置少量主人氣味，讓狗狗有固定的安心物件，同時避免破壞真正需要使用的物品，平時也可透過規律散步、互動遊戲與固定作息，強化狗狗的獨立安全感，降低過度依附的情形。

若抱著物品不放或出現嚎叫、破壞行為，可能暗示分離焦慮。圖:unsplash

狗狗偏愛主人用過的物品，是透過嗅覺尋找熟悉與安全的象徵，這種行為反映了牠們對主人的信任與依附，也顯示氣味在情緒穩定中扮演重要角色，飼主若能理解背後原因，適度提供替代物品並強化日常互動，不僅能維護生活秩序，也能讓狗狗在心理上獲得更穩定的安全感 !