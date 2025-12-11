狗狗對某些人特別敏感？一次看懂牠的「警戒系統」如何運作 !

火報記者 張舜傑/報導

許多飼主都曾遇過這種情況：狗狗平常個性溫和，卻對某些特定的人明顯緊繃、後退，甚至低吼，狗狗會根據氣味、動作、聲音與過往經驗來判斷安全與否，反應速度往往比人類還快。

氣味是狗狗第一個判斷線索

狗狗感知陌生人時，鼻子往往比眼睛更早做出反應。不同人的體味、汗味、衣服上的外界氣息，都會成為狗狗用來判斷是否值得接近的依據。如果某人的氣味讓牠感到陌生、刺激或有壓迫感，就可能引發戒備。例如抽菸、強烈香水、酒味，甚至是剛接觸其他動物後殘留的氣味，都可能讓狗狗瞬間提高警戒。

突兀的肢體動作、聲音變化，或與過往不愉快經驗相似的特徵，都可能讓狗狗退縮、低吼或保持距離。圖:unsplash

肢體動作會影響牠的安全感

狗狗對突如其來的動作反應非常敏銳。有人步伐太快、動作太大、直接靠近或試圖伸手觸碰，都可能讓牠感到威脅。對於過去曾受驚嚇或缺乏社會化的狗狗而言，這類動作更容易被視為危險訊號。即便對方沒有惡意，只要動作不符合牠的安全界線，狗狗就會選擇退縮或保持距離。

聲音的高低與語氣牽動牠的反應

人類的語氣對狗狗來說格外重要。偏高的聲音可能讓牠覺得興奮或焦躁；低沉、突兀的音調則可能帶來威壓感。甚至有人講話的節奏過快、笑聲突然變大，也會讓牠瞬間緊張。比起「說什麼」，狗狗更在乎「怎麼說」，因此某些人的聲音特質自然會讓牠的神經變得更敏感。

過往經驗形塑牠的情緒反應

若狗狗曾因外表、體型或行為類似的人受過驚嚇，接觸到相似對象時就會本能地提高警戒。這種反應不是牠故意針對某個人，而是記憶留下的保護機制。舉例來說，曾被高大男性吼過的狗狗，可能在看到身形相似的人時不自覺地退縮。這種「以經驗判斷風險」的方式，是牠們維護自身安全的重要工具。

犬隻的本能讓牠更重視能量與情緒

狗狗會讀取人類的情緒與能量。若某人步入空間時肢體僵硬、情緒緊張、步伐急促，牠便能立刻感受到不尋常的氣氛。相反地，動作柔和、氣息穩定的人通常更容易讓狗狗感到安心。牠們透過觀察能量變化來確認是否需要防備，因此會自然對特定對象做出更強烈的敏感反應。

當飼主理解牠的敏感來源，給牠空間、減少刺激，就能讓狗狗逐漸放鬆，重新感到安全。圖:unsplash

當狗狗對某些人特別敏感時，牠並不是「故意不喜歡」對方，而是在啟動自我保護。飼主若能理解這套警戒系統的運作方式，就能在狗狗感到不安時給予更多支持，例如保持距離、引導牠轉移注意力，或提供安全的撤退空間。當狗狗感受到環境可控、壓力被接住，牠的敏感反應便會逐漸減弱，與世界的互動也會變得更自在。