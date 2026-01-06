狗狗對熟悉的飼料興趣缺缺？揭密牠們「味覺偏好」改變的真相！

火報記者 張舜傑／報導

狗狗原本吃得很開心，卻突然對飼料聞一聞就走開，常被誤以為挑食或任性，其實這樣的變化，往往反映的是身體狀態、心理感受與環境改變交織出的訊號，而不只是單純的飲食偏好。

味覺並非改變，而是新鮮感逐漸下降。

狗狗雖然不像人類追求多變口味，但長期攝取完全相同的氣味與口感，仍可能讓進食的刺激感降低，尤其當生活中其他刺激減少時，食物對牠而言不再具有足夠吸引力，進而表現出興趣缺缺的樣子。

氣味、嗅覺狀態與過去負面經驗都會影響食慾，加上零食過多或新鮮感下降，熟悉飼料的吸引力自然減弱。圖:istockphoto

嗅覺狀態影響進食意願。

狗狗進食高度依賴嗅覺，只要鼻腔不適、輕微過敏或短暫感冒，都可能讓飼料聞起來不如以往誘人，即使飼料本身沒有改變，狗狗接收到的氣味訊息卻已不同，進而影響食慾表現。

負面經驗會改寫食物印象。

若狗狗曾在進食後出現腸胃不適、嘔吐或被強迫餵食的經驗，大腦可能會將該飼料氣味與不舒服的感受連結，即使身體已恢復，仍可能對熟悉飼料產生排斥，這是一種自我保護的學習結果。

生活壓力會降低進食動機。

搬家、作息改變、家庭成員變動或環境噪音增加，都可能讓狗狗處於壓力狀態，當心理資源被用來應對環境變化時，進食的優先順序自然下降，表現為對原本熟悉的飼料提不起興趣。

過多零食會模糊味覺期待。

若日常零食口味濃重、餵食頻率過高，狗狗容易將「高刺激味道」視為標準，回頭面對氣味相對單純的主食時，吸引力自然下降，這並非真的不喜歡飼料，而是味覺期待被拉高所致。

進食環境影響比想像更大。

進食時若周圍吵雜、被打擾或氣氛緊張，狗狗會難以專心進食，久而久之，可能將不安感與飼料本身連結，導致即使在安靜時段，也對熟悉飼料表現冷淡。

穩定進食環境、調整零食比例與觀察生活變化，可幫助狗狗重新建立對飼料的信任與興趣。圖:istockphoto

狗狗對熟悉飼料失去興趣，往往不是單純挑嘴，而是味覺感受、心理狀態與生活經驗共同作用的結果，透過觀察近期環境變化、調整零食比例並維持穩定的進食氛圍，飼主能更精準理解狗狗真正的需求，也更容易幫助牠重新找回安心進食的節奏。