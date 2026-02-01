狗狗對空氣狂吠不是「撞鬼」？其實背後藏著牠們的超靈敏感知！

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主曾遇過這種情況：家中安靜，狗狗卻對空氣、牆角或門口狂吠，讓人聯想到靈異畫面。其實，狗狗並非無中生有，而是感受到人類察覺不到的聲音、氣味與微小環境變化。

超越人類的聽覺與嗅覺世界

狗狗的聽力範圍遠比人類廣，能捕捉到高頻率聲音，例如遠處電器運轉的震動、牆內水管流動聲，甚至樓上鄰居輕微的腳步聲。這些聲音對人來說只是背景噪音，對狗狗卻可能十分清晰，當牠們無法辨識來源時，便會本能地以吠叫示警。

同時，狗狗的嗅覺比人類敏銳數十倍以上，空氣中殘留的氣味、外來動物經過留下的痕跡，或門縫飄入的陌生氣息，都可能讓牠們產生警戒，於是，看似在對空氣吠叫，其實是在回應人類聞不到、聽不到的訊息。

環境變動、缺乏運動或長時間獨處，容易讓狗狗焦慮並警戒微小刺激。圖:istockphoto

警戒本能與心理壓力交織

除了感官刺激，狗狗的心理狀態也會影響牠們的反應，當生活環境出現變動，例如搬家、家中新增成員、作息不規律，或長時間缺乏互動與運動，狗狗容易累積焦慮感，這時，一點點聲響或氣味就可能被牠們解讀為潛在威脅，進而出現對空氣狂吠的行為，有些性格較敏感或警戒心強的狗狗，更容易對環境變化過度反應，吠叫成了牠們宣洩不安、確認安全的方式。

可能被忽略的健康因素

若狗狗突然開始頻繁對空氣吠叫，且伴隨精神不佳、睡眠品質下降或行為明顯改變，就需要提高警覺，部分視力、聽力退化或神經系統相關問題，可能讓狗狗對光影與聲音產生誤判，進而對不存在的目標吠叫，年長狗狗在感官功能逐漸衰退後，也容易因環境辨識能力下降而感到不安，這種不安可能透過吠叫表現出來。

若頻繁吠叫伴隨精神或行為異常，可能與健康問題有關，應請獸醫評估。圖:istockphoto

狗狗對空氣狂吠，表面看來神秘甚至帶點驚悚，其實多半與牠們靈敏的聽覺、嗅覺與高度警戒的本能有關，並不一定代表異常，而是牠們理解與回應世界的方式之一，飼主若能從感官、心理與健康層面理解背後原因，並給予適當引導與照顧，不僅能減少誤解，也能讓狗狗在更安心的環境中生活，展現穩定而自在的狀態。