狗狗對陌生聲音特別敏感？掌握「3 個」步驟溫柔降低牠的心理壓力！

生活中突如其來的聲音，常常讓狗狗出現緊張、躲藏、吠叫或僵住的反應，牠們對環境刺激的高度警覺，若能理解背後的心理機制，並用正確方式引導，就能有效降低牠們的壓力感受。

聲音敏感多半源自不確定感與失去掌控。

對狗狗來說，陌生聲音最令人不安的不是音量，而是來源不明與無法預測，當聲音出現卻無法用視覺或嗅覺確認時，大腦會自動提高警戒，將注意力集中在潛在威脅上，這種狀態下，情緒容易迅速緊繃，並透過行為反應表現出來。

當聲音出現時，飼主保持冷靜並穩定環境，再將聲音與遊戲或陪伴連結，能逐步降低牠的防禦反應。圖:istockphoto

第一步，先穩定環境而不是急著安撫。

當狗狗因聲音緊張時，飼主的情緒會被牠們敏銳地察覺，若立刻驚慌安撫或過度關注，反而可能讓牠認為真的發生了危險，保持語氣平穩、動作自然，並讓環境回到熟悉的節奏，是幫助牠降壓的第一步，這能讓牠從飼主的狀態中重新獲得安全感。

第二步，建立聲音與安全經驗的連結。

在狗狗情緒尚可承受的情況下，讓陌生聲音與正向經驗同時出現，例如輕柔遊戲、嗅聞活動或放鬆陪伴，能逐漸改寫牠對聲音的印象，重點不在於強迫適應，而是在牠仍感到安全的狀態下，慢慢降低對聲音的防禦反應。

第三步，給牠選擇空間而不是強迫面對。

當狗狗感到不安時，擁有退路本身就是一種安全感，提供可以躲藏、休息或觀察的空間，讓牠自行決定距離與角度，有助於牠恢復情緒平衡，當牠知道自己可以選擇離開刺激源，反而更容易主動回到穩定狀態。

長期觀察能找出真正的壓力來源。

不同狗狗對聲音敏感的原因不盡相同，有些與過往經驗有關，有些則與近期壓力或身體狀態相關，透過記錄哪些聲音最容易引發反應、反應持續多久，能幫助飼主更精準調整環境與應對方式，避免壓力長期累積。

同時提供可退避的安全空間，讓狗狗自行選擇距離，並觀察觸發原因，有助於減少長期壓力。圖:istockphoto

狗狗對陌生聲音的敏感反應，其實是一種保護自己的本能，透過穩定環境、建立正向連結與尊重牠的選擇空間，飼主能溫柔地陪伴牠面對不安，讓毛孩在日常生活中逐漸找回安全感，也讓人與狗之間的信任更加穩固 !