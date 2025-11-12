狗狗對「不公平對待」超敏感！這些行為藏著牠的抗議訊號

火報記者 張舜傑/報導

狗狗的內心比我們想像中要細膩得多。當牠察覺主人對待別人或另一隻狗的態度不一樣時，內心的失落和委屈，會悄悄轉化為一連串微妙的行為。

被忽略時的情緒反應

狗狗的情緒是藏不住的。當牠感覺自己被忽略，往往會用沉默或反常的行為來表達不安，有些狗會變得冷淡，呼喚牠時不再立刻跑過來；有些則會在角落靜靜趴著，眼神裡帶著一點受傷。也有的狗狗開始出現破壞行為——撕玩具、亂尿尿、甚至咬鞋子。這些看似「調皮」的舉動，其實是牠在試圖引起主人的注意。對牠而言，哪怕被罵，也比被忽視好。

狗狗關心的不是獎勵多寡，而是感受到自己仍被主人重視和愛護。圖:pixabay

狗狗在意的不是「差別待遇」，而是「被愛的確認」

狗狗並不會真正比較誰獲得的獎勵多，而是在意自己是否依然被重視。當主人抱著別的狗或給別人更多關注時，牠的心中會浮現疑問：「你還喜歡我嗎？」

這樣的情緒是出自依附與信任。狗狗將主人視為全世界，主人的每個舉動、每句語氣、甚至每個表情，都能影響牠的安全感。只要多看牠一眼、多摸摸牠的頭，就足以讓牠的焦慮瞬間消散。

用溫柔的方式回應牠的「小抗議」

當狗狗出現不聽話或焦躁的狀況時，與其責備，不如靜下心觀察牠想傳達什麼。或許只是希望多一點陪伴、多一點肯定。試著在日常中給牠更多眼神交流，用輕柔的語氣呼喚牠的名字，或是在結束工作後花幾分鐘陪牠散步。這些看似平凡的小舉動，對牠來說卻是一種被愛的保證。

用眼神交流、輕聲呼喚或陪伴，能讓狗狗感到安心並回應信。圖:pixabay

公平，是狗狗理解愛的方式

狗狗的世界裡沒有算計，牠們只會用最真誠的方式回應情感。當牠覺得自己被公平對待，信任就會在心底慢慢生根。相反地，若牠長期感受到忽視，心裡那份依附也會漸漸淡去。

公平，對狗狗而言，不是數量上的平等，而是一種「我被你在乎」的感覺。當牠依偎在你身邊、輕輕搖著尾巴，那一刻的安心，就是牠對你最深的信任與回應。