狗狗對「聲音」特別敏感？一聽到就激動、狂吠或躲起來怎麼辦

火報記者 張舜傑/報導

狗狗在聽到某些聲音時會突然變得緊張、狂吠、衝向門口，甚至是躲到角落不敢出來。這些反應看似突發，其實源自於狗狗天生敏銳的聽覺與後天累積的生活經驗。

聽覺遠比人類敏銳，使微小噪音也成為壓力來源

狗狗能聽見遠高於人類所能接收的頻率，日常生活中的輕微聲響，在牠耳中往往被放大。例如電器啟動的細小震動、金屬物品碰撞、車輛煞車聲或遠處施工的敲擊音，都可能讓狗狗感到不安。這種敏感並非牠們故意反應過度，而是源自天生的生理特性，使牠們無法忽略環境中突然出現的聲音。對某些警戒性較高的犬種來說，這種放大的聽覺刺激更容易誘發警戒或吠叫行為。

若過去曾被某些聲音嚇到，狗狗會將聲音與危險建立連結，只要聽到類似聲響就可能出現緊張、躲藏或吠叫。圖:istockphoto

過去的驚嚇經驗會累積，使相似聲音引發強烈反應

除了天生敏銳的聽力外，狗狗也會因生活經驗而對聲音產生特定情緒反應。若牠曾被鞭炮聲、打雷、器物摔落聲或施工巨響嚇到，之後只要聽見類似聲音，即使音量較小，也可能瞬間緊張或躲藏。專家指出，這種「聲音與危險建立連結」的狀況在不少狗狗身上常見，有些犬隻甚至會提前察覺低頻震動，在飼主還沒反應前就開始不安。這類反應往往會隨著時間累積，使狗狗對聲音的敏感度愈來愈高。

家庭環境與社會化影響狗狗能否適應日常聲音

若狗狗在幼年階段沒有接觸過多種聲音，例如人群、車流、吸塵器或家電運作聲，長大後容易因不熟悉而感到害怕。此外，一個長期處於壓力的家庭環境，例如頻繁吵架、生活緊張或空間嘈雜，也可能使狗狗的情緒敏感度提升，導致牠在面對聲音時更顯焦慮。相反地，若飼主從小讓狗狗在正向且穩定的環境中接觸不同聲音，牠對噪音的耐受度通常會較高，也較能在陌生聲音出現時保持冷靜。

常見行為反應揭示狗狗的不安與求助訊號

當狗狗面對使牠不安的聲音時，通常會出現一系列行為訊號，包括衝向聲源吠叫、耳朵緊貼後方、尾巴下垂、喘息加快、來回踱步，或直接躲到狹窄空間中尋求安全感。部分狗狗則會靠近飼主，用舔手、貼身或抖動等方式尋求安慰，這些行為並非「故意鬧脾氣」，而是狗狗正在嘗試調節自己的情緒，告訴飼主牠需要協助。

提供安全空間、適度遮蔽聲音並搭配脫敏訓練，有助狗狗恢復情緒穩定並建立安全感。圖:istockphoto

提供安全避難區與聲音遮蔽，有助狗狗恢復平穩情緒

飼主可在家中設置固定的安全空間，如寵物籠、床洞、桌下角落等，讓狗狗在受到驚嚇時能有地方躲藏。此外，在打雷或施工期間，可利用白噪音、舒緩音樂或電視聲來遮蓋外界噪音，使狗狗不至於受到過度刺激。若狗狗長期對特定聲音感到害怕，飼主也可透過循序漸進的脫敏方式，從低音量開始讓狗狗接觸該聲音，並搭配獎勵建立安全感，使牠逐漸適應。