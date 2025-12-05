許多飼主在帶狗狗看診時，常會詢問獸醫：「我家狗狗幾公斤算胖？」然而，不同犬種的體型差異極大，單靠體重來判斷狗狗的健康狀況並不準確。真正應該關注的是狗狗的體態，而非單純的體重數字。圓滾滾的毛孩雖然可愛，但可能隱藏著健康警訊。透過BCS（Body Condition Score）體態評分，我們可以更精確地評估狗狗的健康狀況。

▲ 狗狗幾公斤算胖？專家教你用「BCS體態評分」判斷健康狀況。（圖／shutterstock）

什麼是BCS體態評分？

BCS是一種評估寵物體態的方法，主要用來判斷狗狗是否過瘦、理想或過重。這項評估結合了外觀觀察與觸診，重點在於肋骨、腰身及腹部的狀況。透過這些部位的檢查，我們可以判斷狗狗的體脂肪含量，進而了解其健康狀況。

BCS評分的意義

BCS評分能幫助我們了解狗狗是否過瘦、是否有過度脂肪堆積，或因肥胖增加膝關節、腰椎、心血管等負擔。過瘦或過胖都會對狗狗的健康造成影響，掌握BCS是維持毛孩健康體態的第一步。

如何判斷狗狗的體態？

1-2 過瘦 ：肋骨、脊椎、骨盆非常明顯，腹部嚴重凹陷，骨頭突出且缺乏肌肉。這種情況需要立即的營養補充與醫療評估。

3-4 偏瘦 ：可看到脊椎及骨盆，腹部明顯凹陷，肋骨容易摸到，幾乎沒有脂肪包覆，表示熱量或營養攝取不足。

5 正常 ：自然腰身，線條平順，腹部略凹，能摸到肋骨，外層有薄薄脂肪包覆，屬於健康且「剛剛好」的體態。

6-7 偏胖 ：腰身消失，身形漸趨圓潤，腹部無凹入，脂肪層較厚，需用力才能摸到肋骨，代表熱量攝取過多，活動量需要提升。

8-9 過胖：腰身外凸，腹部下垂，大量脂肪覆蓋，身體呈橢圓狀，施加壓力也摸不到肋骨，容易增加心血管與關節負擔。

如何維持狗狗的理想體態？

日常飲食與習慣是改善狗狗體態的關鍵：

1. 控制主食份量：避免過量進食，長期熱量超標容易導致肥胖。

2. 避免過量碳水攝取：少吃精緻澱粉，增加優質蛋白與蔬菜的攝取比例，讓狗狗更容易維持好體態。

3. 少吃加工零食：肉條、餅乾、罐頭肉含油含鹽高，建議改成天然蔬果或凍乾，更健康。

4. 增加活動量：增加散步時間與頻率，能讓脂肪分解更順利，也讓狗狗更開心。

專家提醒

可愛不等於胖胖才可愛，健康的體態才能讓毛孩陪伴我們更久。飼主每天的小小努力，都可能決定毛孩能活得更長久、更有活力。從今天開始，幫狗狗做到「吃得剛剛好，動得剛剛好」，讓牠們一生都健康快樂。

▲ 狗狗幾公斤算胖？專家教你用「BCS體態評分」判斷健康狀況。（圖／高敏敏營養師&白袍聯盟）

