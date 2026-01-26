狗狗怎麼摸才舒服？這些位置才是狗狗最放鬆的「安全區」!

火報記者 張舜傑/報導

對狗狗來說，被摸不一定等於喜歡，不同部位帶來的感受差異很大，有些能讓牠放鬆，有些卻會引發不安或防衛。若忽略狗狗的情緒訊號，反而可能造成壓力。

最容易讓狗狗安心的撫摸區域

狗狗通常對頭部側邊、下巴與頸部周圍的觸碰較能接受，特別是靠近臉頰與耳根的區域，這些地方常與社交互動有關，也較容易讓牠們產生安全感，許多狗在被輕輕搔抓下巴或耳後時，會出現眼睛微閉、身體放鬆的反應，甚至主動將頭靠過來。

背部與肩胛附近也是多數狗狗不排斥的部位，順著毛流慢慢撫摸，有助於穩定情緒，部分狗狗對於尾巴根部的輕拍或搔癢也會表現出愉悅反應，但這類區域差異較大，仍需觀察個別反應。

多數狗狗較能接受頭側、下巴、頸部與背部的輕撫，腹部腳掌尾巴末端與從上方摸頭，較容易讓牠感到不安。圖:istockphoto

看似可愛，其實容易踩雷的地方

相較之下，腹部、腳掌與尾巴末端常被視為敏感地帶，腹部對狗狗而言屬於防禦弱點，雖然有些狗會翻肚示好，但並不代表願意被觸碰；若在未取得信任前直接伸手，容易引發警戒反應，四肢與腳掌則關係到行動能力，突然碰觸可能讓牠們感到受限或不安。

此外，從正上方直接摸頭，對某些狗來說也具有壓迫感，特別是對陌生人或尚未建立互信關係時，更容易造成緊張。

從反應判斷狗狗是否真的喜歡

狗狗是否享受撫摸，往往能從肢體語言看出端倪。若牠身體放鬆、尾巴自然擺動，甚至主動靠近，通常代表對互動感到舒適；若出現轉頭閃避、耳朵後貼、尾巴僵硬，甚至低吼或舔嘴唇，則可能是在釋放壓力訊號，應立即停止接觸。

若狗狗主動靠近、身體放鬆，代表享受互動；若轉頭閃避、耳朵後貼或僵硬，應停止。圖:istockphoto

尊重界線，比親近更重要

對狗狗而言，信任來自於「被尊重」，而非被強行親近，了解牠們偏好的撫摸部位，避開容易引發不適的區域，能讓每一次互動都建立在安全與愉快的基礎上。當狗狗感受到自己的界線被理解，自然更願意主動靠近，也更容易與飼主建立穩定的情感連結 !