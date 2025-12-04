狗狗情緒低落時的「五個徵兆」！趕緊安撫牠們瘦小的心靈吧

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你是不是也曾看過家裡那隻平常活蹦亂跳的小狗，某天突然安靜下來，甚至都不太理你？其實狗狗和人類一樣會感到壓力、焦慮以及情緒低落，只是牠們無法像我們一樣透過言語求救，以下為大家整理出「五個常見警訊」，希望能幫助你分辨狗狗是否正陷入憂鬱的狀態。

一、興趣突然大減

如果狗狗平常一聽到你拿玩具就興奮地跳起來，卻突然對這些感到興致缺缺，這很可能是代表牠們情緒正在下滑的重要訊號，失去玩樂的動力就像人類「提不起勁」一樣，代表牠的內心可能正在經歷壓力或沮喪。

二、食慾明顯變化

情緒低落會影響狗狗的食慾，有些狗會吃得比平常少，甚至連最愛的零食都毫無反應，但也有些狗會因焦慮而突然暴食，食慾劇烈波動往往是心理開始不平衡的表現，需要請飼主特別留意。

三、互動發生劇變

狗狗的社交需求本來就和人類密切相關，但當牠們的情緒不對時，行為會往兩個極端走，不是特別緊黏著你，就是突然不想接近你，獨自躲到角落，這些劇烈的互動改變，常常是牠們在用最直接的方式來表示自己目前不太舒服。

狗狗的社交需求本來就和人類密切相關，如果發生變化時，可能就需要注意

(示意圖/Unsplash)

四、睡眠習慣改變

狗狗本來就很會睡，但如果當牠們的睡眠時間明顯「飆升」，整天無精打采，甚至一動也懶得動，在你回家時也只是抬頭看一眼，這可能代表牠們正處於情緒倦怠的時期，像這樣的長期「休眠模式」，通常往往不只是單純偷懶而已。

五、出現異常行為

情緒不穩會讓狗狗出現重複性或不尋常的行為，例如不停舔同一個部位、焦躁地在家裡繞圈、半夜無故哀鳴、開始破壞家具等等，這些都是牠無法排解情緒時、正在尋求刺激或安撫自己的方式之一。