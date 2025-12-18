狗狗想念主人的方式太心酸！監控拍下「落寞眼神」全網心碎：快回家

生活中心／唐家興報導

網友「小飛俠」在辦公室忙裡偷閒打開手機連線監控，看到自家養的法鬥「一筒」，專注地盯著爸爸媽媽合照，眼眶忍不住紅了起來。（圖／翻攝自IG）

上班時無意間打開監控，畫面中狗狗想念主人的舉動讓無數網友淚崩，那份單純而深沉的守候，成為了鏟屎官內心最柔軟的牽絆。

監控鏡頭下的秘密：狗狗獨自在家都在做什麼？

很多人裝監控是為了看毛孩有沒有搗蛋，但真相往往比拆家更讓人心酸。網友「小飛俠」家裡養了一隻叫「一筒」的法鬥（法國鬥牛犬），平時軟萌乖巧。某天下午，主人在辦公室忙裡偷閒打開手機連線監控，本以為會看到一筒在呼呼大睡或玩玩具，沒想到螢幕畫面跳出的瞬間，主人的視線立刻模糊了。

【狗狗想念主人】它不玩也不睡，只為守著你的照片

螢幕裡的一筒，沒有去啃骨頭，也沒有在沙發上翻滾。它靜靜地坐在客廳的小墊子上，瘦小的背影顯得有些孤單。它微微仰著頭，眼神空洞卻專注地盯著牆上掛著的爸爸媽媽合照。那一刻，時間彷彿凝固了，小小的身軀散發出滿滿的期盼，彷彿只要盯得夠久，照片裡的人就會推門走出來。

看到狗狗想念主人的方式，主人恨不得立刻丟下工作，飛奔回家給它一個最深的擁抱。（圖／翻攝自IG）

全世界它最愛你！毛孩用縮短的生命在等你回家

主人感性地說，看到這一幕心裡真的酸得受不了。對人類來說，上班只是生活的一部分，但對狗狗來說，主人出門後，它的世界就只剩下等待。牠們沒有手機、沒有社交，唯一的消遣就是「想念」。這份無聲的愛，透過冰冷的螢幕顯得格外滾燙，讓人恨不得立刻丟下工作，飛奔回家給它一個最深的擁抱。

最暖心的重逢：門後的守候是全世界最美的風景

養過狗的人一定懂，無論你今天在外面受了多少委屈、加班到多晚，推開門的那一刻，那個毛茸茸的身影永遠會第一個衝出來，用全身的力氣搖著尾巴歡迎你。或許是因為狗狗的壽命只有短短十幾年，它們才更懂得珍惜與你相處的每一秒。對它們而言，最好的玩具、最貴的零食，都比不上你回家時的那一聲「我回來了」。

法國鬥牛犬需要人類的陪伴，主人最好不要將法國鬥牛犬單獨留下超過幾個小時，因為這種狗如果長時間獨處，會出現分離焦慮。（圖／翻攝自維基百科）

❤法鬥小百科：

法國鬥牛犬，是一種中小型犬種。與其他伴侶犬一樣，法國鬥牛犬需要人類的陪伴。主人最好不要將法國鬥牛犬單獨留下超過幾個小時，因為這種狗如果長時間獨處，會出現分離焦慮。

法國鬥牛犬的運動需求量相當小，但也需要每天短距離的散步。他們性格平靜，很少大聲吠叫（一般只會在提醒主人注意時吠叫），很受婦女和兒童的喜愛，也成為了公寓住民養狗的最佳選擇。

【資料來源：維基百科】

