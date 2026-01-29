狗狗愛亂咬家具怎麼辦？解析牠們「搞破壞」真相與 5 大改善對策

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主回到家時，常會發現沙發被啃出缺角、桌腳佈滿齒痕，事實上，啃咬物品對狗狗而言與本能、情緒與生活狀態息息相關。

為什麼狗狗一定要咬東西？

對狗狗來說，啃咬就像人類伸展身體或轉移注意力，是再自然不過的行為，首先，幼犬換牙時會因牙齦不適而特別想咬東西；成犬則可能藉由啃咬紓解壓力與焦慮，其次，狗狗透過嘴巴探索世界，啃咬也帶有宣示氣味與熟悉環境的作用。當牠感到無聊、孤單或環境有變化時，破壞行為往往會更加明顯。

廣告 廣告

給狗狗合適玩具比阻止更有效，也可修剪指甲或準備換牙玩具，減少家具損壞。圖:istockphoto

提供更適合啃咬的替代品

市面上有許多不同材質的啃咬玩具，例如橡膠耐咬玩具、繩結玩具或可食性潔牙骨，可依狗狗體型與咬力挑選，擺放位置也很關鍵，最好放在牠原本愛咬家具的附近，讓牠能自然轉移目標，必要時，也可在玩具上塗抹少量花生醬或使用誘導噴霧，提高吸引力。

降低家具的「吸引度」

狗狗會重複咬某些地方，往往是因為材質好入口或氣味熟悉，可以在桌腳、沙發邊緣貼上防咬保護套，或使用專為寵物設計的防咬噴劑，讓家具變得「不好入口」，部分飼主也會暫時用布套或防護板包覆容易被破壞的區域，減少狗狗建立錯誤習慣的機會。

透過日常照護減少破壞力

定期為狗狗修剪指甲、注意口腔健康，也有助於減少家具受損的程度，若狗狗正值換牙期，可準備冰涼或稍硬的玩具，幫助舒緩牙齦不適，避免牠把不適感轉移到家具上，必要時，也可諮詢獸醫，確認是否存在口腔不適或焦慮相關問題。

增加活動量與心理刺激

許多破壞行為，其實源自「精力過剩」，長時間獨自在家的狗狗，若缺乏運動與互動，便容易透過啃咬物品消磨時間，建議每天安排散步或遊戲時間，並利用藏食玩具、嗅聞墊或簡單指令訓練，增加牠的動腦機會。當體力與注意力被適當消耗後，家具自然就不再是主要目標。

建立正確行為連結

狗狗學習行為與結果的關聯性相當快，當牠開始咬錯東西時，可以平靜制止並引導牠轉向玩具；一旦選擇正確目標，就立即給予稱讚或零食作為獎勵，切記避免大聲責罵或體罰，這不僅無助於改善行為，還可能讓狗狗產生恐懼與不安，進而加劇破壞情況。

增加運動與心理刺激能降低破壞力，咬對玩具時給獎勵，避免責罵，幫助建立正確習慣。圖:istockphoto

啃咬對狗狗而言是天性，但對家庭環境卻可能造成困擾，與其把問題視為「不乖」，不如從牠的需求出發，調整環境並給予正確引導。只要提供適當的啃咬對象、充足的活動量，再搭配正向教養方式，不僅能減少家具受損，也能讓狗狗在生活中感到更安心與滿足。