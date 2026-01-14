狗狗愛把食物「叼到角落」才吃？揭密毛孩背後 3 大主因：本能、競爭與壓力！

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主會發現，狗狗拿到食物後不急著吃，反而走到牆角或桌下才開始進食，這常被誤會成怪癖，其實，牠們將食物叼到角落才願意吃，往往是安全感需求與本能反應交織下的行為表現。

本能驅動，尋找安全的進食位置。

從演化角度來看，狗狗的祖先在野外進食時，會本能地避開開闊空間，選擇背後有遮蔽物的地點，以降低被搶食或攻擊的風險。即使進入家庭生活，這種行為模式仍深植於本能之中，角落、牆邊或家具旁，能讓狗狗在進食時兼顧視野與退路，心理上自然感到更安心。

若曾有被打擾、被搶食的經驗，或家中存在其他寵物，狗狗可能會主動將食物帶離原位。圖:istockphoto

競爭意識，來自對資源的潛在防備。

若家中有其他寵物，或狗狗曾有被打擾、食物被拿走的經驗，即使當下並沒有真正的競爭，牠也可能先一步做出防禦行為。把食物帶離原本的餵食地點，等於將資源掌握在自己控制範圍內，這是一種降低風險的策略，而非真的不信任飼主。

壓力與警戒感，影響進食行為選擇。

生活環境中的噪音、頻繁走動的人影、突然靠近的關注目光，都可能讓狗狗在吃飯時感到不自在。當牠覺得進食環境不夠安全，就會主動尋找較少干擾的位置，透過改變地點來降低壓力，讓自己能專心完成進食。

角落進食，是自我安撫的一種方式。

對部分敏感型狗狗來說，角落代表著邊界明確、刺激較少的空間，在這裡進食能幫助牠穩定情緒。這樣的行為並不等同於焦慮失控，而是牠選擇了一個最能讓自己放鬆的方式，來完成一件需要專注與安全感的事情。

不需急著糾正，觀察整體狀態更重要。

只要狗狗食慾正常、精神穩定，偶爾把食物叼到角落吃，多半屬於正常行為。反而應該留意是否近期環境出現變化，或進食時是否容易受到打擾，從源頭改善安全感，往往比強制改變行為更有效。

只要食慾與精神正常，這多屬自然反應，改善進食環境的安定感，比強行改變行為更重要。圖:istockphoto

狗狗把食物叼到角落才吃，其實是本能、防備意識與心理壓力共同作用的結果。當飼主理解牠背後的動機，並提供安靜、穩定且不受干擾的進食環境，就能讓狗狗在安心狀態下進食，也讓吃飯這件事，重新回到單純又放鬆的日常節奏。