狗狗愛破壞家具？用這「5招」幫牠釋放能量 還給家裡一個完整沙發！



火報記者 張舜傑／報導

看到家具被咬壞，飼主常感到生氣又無力，但狗狗的破壞行為多半不是故意搗蛋，而是能量與壓力累積無處宣洩；從需求著手調整，往往就能明顯改善。

增加運動強度，真正消耗多餘體力

不少狗狗每天都有出門散步，卻仍然精力旺盛，原因在於運動強度不足，僅僅慢走很難讓牠們達到身體疲勞的狀態，適度加入快走、上下坡或變化路線，能同時刺激肌肉與感官，當體力被真正消耗，回到家後自然較不會透過啃咬家具宣洩精力。

廣告 廣告

透過增加運動強度、加入動腦遊戲與建立穩定作息，能讓狗狗不再把家具當成發洩對象。圖:istockphoto

加入動腦活動，降低無聊引發的破壞

狗狗的破壞行為不只與體力有關，也常源自心理層面的無聊，缺乏挑戰的大腦容易轉向自找刺激，透過嗅聞遊戲、找食物或簡單指令訓練，能讓狗狗在思考中獲得成就感，當心理能量被適度消耗，對家具的興趣也會隨之下降。

建立穩定作息，減少焦躁與不確定感

生活節奏混亂，會讓狗狗長期處於等待與不安之中，進而放大破壞行為，固定餵食、散步與休息時間，能幫助牠建立可預期的生活模式，當每天的節奏變得清楚，情緒穩定度提升，啃咬家具的頻率也會逐漸降低。

提供正確啃咬對象，引導而非禁止行為

啃咬是狗狗的自然需求，單純禁止只會讓行為轉向其他物品，選擇適合牠體型與咬合力的玩具，並在牠使用正確物品時給予正向回應，能讓狗狗理解哪些東西可以咬，哪些不行，透過引導而非壓制，行為調整會更加穩定。

留意獨處時的情緒壓力來源

若家具破壞多半發生在獨處期間，往往與分離焦慮有關，當主要依附對象離開，狗狗可能透過啃咬帶有熟悉氣味的家具來安撫情緒，出門前後保持冷靜一致的互動，並讓牠在獨處時有事可做，有助於降低情緒壓力的累積。

當飼主提供正確的啃咬選擇，破壞行為自然會減少，家中空間與狗狗情緒也能一起恢復平衡。圖:istockphoto

狗狗破壞家具，其實是體力、心理與生活節奏交織下的結果，當飼主願意從需求角度重新檢視，逐步調整運動、互動與環境安排，不只家具能被好好保住，狗狗也能在被理解的狀態下，過得更加穩定與安心。