狗狗抓癢未必是過敏！解析牠們「皮膚癢」真相：跳蚤與過敏怎麼分？
火報記者 張舜傑／報導
狗狗頻繁抓癢、甩耳或舔腳，常被誤以為是過敏，但原因可能更複雜，包括跳蚤、環境過敏、食物敏感，甚至皮膚感染或壓力。了解不同原因特徵，才能針對性處理，避免症狀惡化。
抓癢頻率與位置，提示可能原因
觀察抓癢的位置與頻率，是判斷原因的重要線索，若狗狗集中抓耳後、尾巴根部或腰部，且抓得劇烈、皮膚出現小紅點，跳蚤可能是主要原因，跳蚤叮咬造成的癢感會突然出現並持續加重，通常伴隨皮屑或黑色小顆粒殘留在毛髮中，相對地，過敏性癢感常出現在臉部、腹部、腋下等區域，並伴隨紅疹、脫毛或皮膚發炎。
環境過敏與食物過敏的差異
環境過敏多因空氣中的灰塵、花粉或塵蟎引起，癢感多呈季節性或特定地點加劇，狗狗可能在家中特定區域頻繁抓癢，食物過敏則可能導致全身皮膚癢，伴隨消化道症狀，例如腹瀉或嘔吐。
跳蚤叮咬的典型特徵
跳蚤造成的抓癢往往集中且劇烈，叮咬處容易形成小紅點或皮膚破損，甚至出現繼發感染，毛髮中可能留有黑色跳蚤糞便，用手指輕刷毛髮時可發現小顆粒，浸水後呈紅色暈開，若抓癢的行為突然加劇，尤其在夜晚，跳蚤叮咬是最需要排查的原因之一。
過敏性皮膚癢的觀察重點
過敏造成的癢感通常持續、反覆，並常伴隨皮膚乾燥、脫毛或皮屑增多，不同部位的紅腫、抓癢頻率及季節性變化，是判斷過敏來源的重要依據，若懷疑食物過敏，可透過更換低敏飼料或排除法檢測，觀察症狀是否改善。
正確處理與舒緩方法
對跳蚤引起的抓癢，可使用專用防蚤產品、清潔環境及定期洗澡來控制，過敏引起的癢感，則需結合抗過敏藥物、皮膚保養與環境管理，無論原因為何，避免過度抓撓、定期檢查皮膚健康、保持毛髮清潔，都是減少皮膚癢與併發症的重要步驟。
狗狗頻繁抓癢未必等於過敏，跳蚤叮咬、環境或食物過敏都可能是原因，透過觀察抓癢部位、頻率、伴隨症狀，並採取針對性處理，飼主能有效改善狗狗的不適，維持皮膚健康與舒適生活。
