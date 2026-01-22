狗狗指甲不剪會怎樣？當心「長指甲」傷關節真相：姿勢恐永久變形！

火報記者 張舜傑／報導

許多飼主認為平時散步就能磨短指甲，忽略定期修剪的重要性，然而，過長指甲不僅影響走路舒適度，還會改變站姿與受力方式，長期對關節與脊椎造成負擔，甚至可能形成無法逆轉的姿勢變形。

指甲過長，會先改變狗狗的站立方式

當指甲長到接觸地面時，狗狗在站立或行走時，腳趾會被迫往後頂起，無法自然貼地，這種微小的角度改變，會讓腳掌原本平均分散的壓力，集中到特定腳趾或腳墊部位。短時間內或許不明顯，但長期下來，狗狗會逐漸調整站姿來避開不適，形成不自然的受力模式。

廣告 廣告

長時間不修剪，狗狗可能養成錯誤姿勢，甚至造成永久變形。圖:istockphoto

錯誤受力一路往上，關節與脊椎首當其衝

當腳掌受力不平均，影響的不只是在腳部，為了維持平衡，狗狗的手腕、肘關節、肩膀，甚至髖關節與脊椎，都會被迫配合調整角度，這種代償性姿勢，會讓某些關節長期承受過度壓力，增加關節磨損與發炎風險。對成長中的幼犬或已進入高齡期的狗狗來說，影響更為明顯。

長期忽視，可能導致永久性姿勢變形

如果長時間未修剪指甲，狗狗已經習慣以錯誤姿勢行走，肌肉與韌帶也會逐漸適應這種狀態。即使之後把指甲剪短，身體結構可能已經產生改變，出現站姿歪斜、步態不穩或活動力下降的情況，這類變化並非短時間內就能完全恢復，嚴重時甚至可能成為永久性問題。

指甲過長，也會增加受傷與滑倒風險

除了關節負擔，過長的指甲還容易勾到地毯、地墊或家具縫隙，導致指甲斷裂、出血或甲床受傷，在磁磚或木地板等光滑表面上，指甲過長也會降低抓地力，讓狗狗更容易滑倒，進一步增加關節與軟組織受傷的機率。

哪些狗狗特別需要留意指甲長度

室內活動量較高、散步時間短的狗狗，指甲自然磨耗有限，更容易出現過長問題，小型犬、老年犬以及關節本來就較脆弱的狗狗，也需要更頻繁檢查指甲狀況，若聽到狗狗走路時指甲敲擊地面的聲音，通常已經是需要修剪的警訊。

建立定期修剪習慣，才是真正的保護

定期修剪指甲，不只是為了外觀整潔，更是維持正常步態與關節健康的重要一環，從幼犬時期就讓狗狗習慣剪指甲的觸感與流程，有助於降低抗拒感，若不確定修剪方式或擔心剪到血管，也可以請專業美容師或獸醫協助，避免因害怕而一再延後。

剪指甲能維持步態與關節健康，小型犬、老年犬需更勤檢查。圖:istockphoto

狗狗的指甲看似細小，卻與全身姿勢與關節健康息息相關，長期忽略修剪，可能讓狗狗在不知不覺中承受錯誤受力，甚至導致永久性姿勢變形，透過定期檢查與修剪指甲，飼主不只能提升狗狗的行走舒適度，也是在為牠們的長期活動能力與生活品質打下重要基礎。