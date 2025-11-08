狗狗搖尾巴代表開心？背後隱藏的「四種含義」飼主必須了解！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導
許多人以為狗狗搖尾巴就代表著「開心」，但其實尾巴的動作遠比我們想像的複雜，狗狗搖尾巴不一定等於友善，也可能是緊張、警戒或興奮的表現，對於牠們來說，就像人類用表情一樣透過尾巴去傳遞著各種情緒訊息，以下為大家整理出四種「搖尾巴的含義」，希望能幫飼主們更準確地讀懂牠的心情。
一、開心與親近的象徵
當狗狗看到熟悉的人或準備出門散步時，尾巴會輕快地左右搖動，甚至整個屁股都跟著擺動，這種「全身搖」的模樣就是開心與期待的表現，此時的牠們情緒愉快放鬆，是在用尾巴向你說「我很喜歡你！」。
二、緊張或不安的訊號
若狗狗尾巴夾在兩腿之間或微微下垂，通常代表牠感到害怕或焦慮，像是第一次去看醫生、聽到打雷或遇到陌生人時，當這種尾巴姿勢出現，請飼主不要強行安撫或逼近，應給牠安全距離與時間冷靜。
三、警戒與挑釁的姿態
當狗狗尾巴高高豎起、僵硬地左右擺動時，代表牠們正進入警戒狀態，這可能是面對陌生狗或聽到可疑聲音，認為自己的地盤被入侵，若伴隨低吼、豎毛或注視等行為，就要特別小心，這是潛在的攻擊前兆。
四、觀察與猶豫的反應
有時狗狗會一邊觀察、一邊緩慢地搖尾巴，這代表牠們還在判斷情況，比方說第一次見到新朋友，牠既好奇又有點感到不安，這種「試探性搖尾」就是在收集資訊、決定下一步要靠近還是退後。
