狗狗搭手扶梯遭夾死！中年男女飼主引爆網怒火：就你們害死的

近日香港社群瘋傳一段影片，一對中年男女帶著飼養的寵物狗到商場逛街，未將狗抱起便牽著搭乘手扶梯，結果狗狗不慎被手扶梯夾住，當場死亡，飼主蹲在一旁落淚的畫面引發大量討論。

牽狗搭電扶梯釀悲劇，寵物遭夾死引爆網友怒火。（圖／翻攝自微博）

據《香港01》報導，影片中狗狗被卡在商場電扶梯上層位置，已無生命跡象，飼主神情崩潰、不斷拭淚。報導指出，該影片早在11月底已於大陸各大社群平台流傳，研判事故應該並非發生在香港。

事件引發網友強烈反彈，多數人對狗狗的遭遇感到心痛，並直指悲劇源於飼主疏失，痛批未妥善保護寵物才導致意外，甚至有人認為商場應向飼主求償清潔與維修費用，並呼籲應建立更嚴格的飼主責任制度。

延伸閱讀

不是補越多越好！醫揭「活性葉酸」才是身體真正需要

泡完溫泉下半身不對勁？醫：高溫恐讓精子活力降低

台印藥師合作再升級！黃金舜促續盟 林憶君率隊深化交流