狗狗摸著摸著就突然咬人？一次看懂牠的「警告信號」避免受傷！

火報記者 張舜傑/報導

有些狗狗平常看起來乖巧親人，但在被撫摸時卻可能突然出手，讓飼主措手不及。許多人誤以為狗狗「突然翻臉」，但多數情況下，牠早已透過身體語言釋放警告，只是人類沒有讀懂。

細微動作透露不安：姿勢僵硬是第一個警告

當狗狗感到壓力或不舒服時，最早出現的變化往往不是吠叫或咬人，而是姿勢的調整。牠可能會突然停止動作、身體僵住，甚至連尾巴也變得不自然地固定。這種看似「乖乖不動」的反應，其實代表牠正在評估眼前的情況是否需要進一步防衛。如果飼主在此時持續接觸，狗狗便可能進入第二階段反應。

耳朵後貼、眼白變多、尾巴僵硬，或舔嘴、打哈欠、轉頭等動作，都代表牠正在忍耐或想避開。圖:istockphoto

耳朵、尾巴與眼神透露牠正在忍耐

狗狗的臉部表情與耳尾位置往往比聲音更誠實。當牠感到不安時，耳朵會往後貼、眼睛會出現明顯的眼白（俗稱「鯊魚眼」），尾巴可能低垂或快速抖動。這些都是牠在壓抑情緒、努力忍耐的信號。若飼主沒有察覺，繼續撫摸敏感部位，例如肚子、尾巴根部、腳掌等，狗狗便可能因不適感累積而做出更激烈的反應。

舔嘴唇、打哈欠、轉頭閃躲

許多飼主看到狗狗頻繁舔嘴、打哈欠或轉頭避開，常以為牠只是可愛或放鬆，但這其實是典型的「緩和訊號」。狗狗用這些動作在傳達：「我不喜歡這樣，但我還不想衝突。」如果這些求饒訊號被忽略，牠便會開始選擇後退、低吼，甚至用更直接的方式表達拒絕。

低吼不是挑釁，而是最後的提醒

低吼往往讓飼主嚇一跳，但對狗狗來說，這是牠最後的溝通方式，目的不是攻擊，而是希望人能退後、停止動作。當狗狗已經低吼，代表牠的忍耐已經到極限，如果此時仍不停止觸碰，下一步便可能是防衛性的咬人。因此，理解低吼的重要性，是避免衝突的關鍵。

多數咬人事件源自界線被忽視，讀懂這些訊號、避免強迫接觸敏感部位，才能讓狗狗在互動中感到安全。圖:istockphoto

多數突發的咬人事件，其實不是狗狗故意「翻臉」，而是牠已經透過多層次的訊號表達不安，只是沒被人理解。尊重狗狗的界線、觀察牠的身體語言、避免強迫觸碰敏感部位，都是預防咬人事件的有效方式。當人能讀懂這些訊號，狗狗自然也能在互動中感到安全，不需要用攻擊來保護自己。