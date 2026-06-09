狗狗散步時走兩步就回頭看一眼？原來牠們背後隱藏著這「３種」愛的含意

火報記者 張舜傑／報導

在狗狗的世界裡，散步同時也是與群體一起行動的過程，當牠頻繁回頭確認主人的位置時，往往代表牠正在透過自己的方式維持彼此之間的連結。

確認主人位置，是群體行動的本能反應

狗狗的祖先長期以群體形式生活，在移動過程中需要隨時確認同伴的位置，避免與群體脫節，雖然現在的家犬早已不需要依靠群體狩獵，但這種行為模式仍然保留了下來，因此當狗狗散步時頻繁回頭，很多時候只是出於本能地確認隊伍是否完整，牠想知道主人有沒有跟上、是否還在熟悉的位置，藉此維持行動上的安全感。

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當狗狗發現有趣的氣味、新鮮事物或新的路線時，會下意識看向主人，彷彿想分享自己的發現。圖:istockphoto

回頭看你，其實是在分享探索成果

有些狗狗在發現新氣味、新路線或有趣事物時，特別容易回頭看向主人，從行為角度來看，這有點像孩子在遊樂場玩得很開心時，會忍不住回頭找家長確認對方是否也看見自己的發現，狗狗雖然無法用語言表達，但牠們會透過眼神交流來維持互動，尤其是平時與主人關係緊密的狗狗，更常出現這種情況，牠們並非擔心走丟，而是在享受探索的同時，也希望與重要的人共享當下的體驗。

信任感越高，越容易主動確認彼此

許多人以為狗狗回頭是因為缺乏安全感，但實際上，信任感高的狗狗反而更常出現這種行為，因為牠已經把主人視為自己的依靠，所以在探索環境時，會自然地將注意力分配一部分給主人，這種行為更接近於一種習慣性的情感連結，而非焦慮表現，當狗狗回頭後看到主人仍在身後，通常會露出放鬆的表情，甚至搖搖尾巴繼續前進，對牠來說，確認彼此的存在本身就是一件令人安心的事情。

並非所有回頭都代表開心

雖然大多數回頭行為都與信任和連結有關，但如果狗狗同時出現夾尾巴、耳朵後壓、頻繁停下腳步或不願前進等狀況，就需要進一步觀察，當環境讓牠感到緊張時，回頭確認主人位置也可能是一種尋求安全感的表現，這時候牠想知道熟悉的人是否仍在身邊，藉此降低面對陌生刺激時的不安，因此解讀這個行為時，除了回頭本身，也要搭配整體肢體語言一起觀察。

不過，如果狗狗回頭時同時出現夾尾巴、耳朵後壓、停滯不前等反應，則可能是在尋求安全感。圖:istockphoto

一次回頭，往往藏著比想像中更多的感情

對狗狗而言，散步從來不只是從家裡走到公園這麼簡單，牠們在聞氣味、觀察環境和探索世界的同時，也始終把主人放在自己的注意範圍裡，無論是出於本能確認位置、分享探索樂趣，還是維持彼此之間的情感連結，那些散步途中不經意的回頭，其實都代表著牠心裡仍惦記著身後最重要的人。