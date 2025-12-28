狗狗散步時一直聞草叢？解析牠愛到處「嗅聞」背後的感官世界 !

火報記者 張舜傑／報導

散步時狗狗總是走走停停、不斷嗅聞，常讓不少飼主感到疑惑，但其實這並非拖延或分心，而是牠們重要的感官活動；理解牠們為何如此著迷於氣味，才能真正讀懂狗狗的行為。

嗅覺是狗狗認識世界的主要方式

相較於人類以視覺為主，狗狗更依賴嗅覺來接收資訊，牠們的嗅覺能力遠超人類，能分辨細微的氣味差異，對狗狗而言，每一處草叢都像是一則充滿資訊的訊息板，記錄著其他動物的行蹤、情緒甚至身體狀況，散步時的嗅聞，其實是在閱讀周遭環境的最新消息。

嗅聞能為狗狗帶來心理上的放鬆與滿足感，有助於降低壓力、穩定情緒，其效果甚至不亞於長時間行走。圖:istockphoto

嗅聞行為帶來心理滿足感

聞味道不只是收集資訊，對狗狗來說也是一種心理上的放鬆與滿足，透過嗅聞，狗狗能專注於當下，降低壓力與焦慮，特別是對容易緊張或精力旺盛的狗狗而言，嗅聞能幫助牠們平靜下來，比單純快走或拉著前進，更能達到情緒穩定的效果。

社交與溝通的重要管道

狗狗之間會透過氣味留下訊號，例如性別、年齡、是否曾出現在此，甚至當下的情緒狀態，當狗狗在外不停嗅聞，其實是在進行一種無聲的社交互動，理解附近有哪些同類活動過，這對牠們來說，就像人類瀏覽社群動態一樣自然且必要。

探索環境建立安全感

對狗狗而言，熟悉周遭氣味能幫助建立對環境的掌控感，尤其在新的散步路線或陌生場所，嗅聞行為會明顯增加，透過反覆確認氣味，狗狗能判斷環境是否安全，這也是為什麼限制嗅聞，反而可能讓部分狗狗變得焦躁或抗拒外出。

嗅聞也是一種有效的運動

許多飼主以為散步的重點在於走了多遠，其實對狗狗而言，動腦同樣重要，嗅聞需要高度專注與感官處理，能有效消耗精神能量，即使行走距離不長，只要有充足的嗅聞時間，也能讓狗狗感到滿足與疲勞，這對年長或不適合劇烈運動的狗狗特別有幫助。

透過嗅聞探索環境與留下氣味訊號，狗狗能建立安全感與社交連結。圖:istockphoto

狗狗散步時不停嗅聞草叢，並不是故意拖慢腳步，而是在用牠們最重要的感官探索世界，只要在安全範圍內給予適度的嗅聞自由，不僅能滿足狗狗的天性，也能讓散步成為真正放鬆又有意義的時光，當飼主學會放慢腳步，往往也能更貼近狗狗的內心世界。