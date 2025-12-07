狗狗最常被誤解的行為！這些看似正常的動作其實藏著「重要訊息」

火報記者 張舜傑/報導

在日常生活中，許多飼主以為狗狗的行為只是習慣或天性，但許多看似普通的動作，其實都是牠們嘗試「溝通」的方式。只要讀懂這些訊號，就能更清楚了解狗狗想表達的情緒、需求與不安來源，避免誤解牠們的行為動機。

頻繁舔嘴偏不是口渴，而是情緒不安的反射

當狗狗沒有吃東西、沒有喝水，卻頻繁舔嘴角、舔鼻子時，往往代表牠正在試著穩定情緒。這種動作通常出現在不確定的處境，例如陌生環境、飼主突然提高音量，或遇到牠無法判斷的刺激。雖然動作細微，卻是調節壓力的重要方式。若飼主此時能降低刺激、用柔和語氣回應，狗狗會更快恢復平靜。

甩頭、抖身或走開，都是狗狗釋放壓力、調整情緒的方式。圖:unsplash

背對飼主並不是冷漠，而是一種信任的示意

狗狗在家中坐下或躺下時，若刻意把背對著飼主，第一眼看起來像是不理人，但其實恰恰相反。這個動作代表牠感到安心，願意把最無防備的部位交給飼主。牠不是疏離，而是默默表現信任。飼主在此時輕觸牠的背部或尾根附近，往往能得到狗狗溫柔的回應。

用力將頭靠在腿邊，其實是在尋求安全感

許多狗狗會突然靠上前，把頭重重地壓在飼主腿邊，看似撒嬌，但其中常包含著更深的情緒。牠可能在外頭受到驚嚇、剛見到陌生人，或正面對某個讓牠不太舒服的情境。這個靠近動作是一種尋求庇護的方式，代表牠希望飼主能提供保護並陪伴自己。若在此時給予穩定的撫摸，能讓牠的壓力快速下降。

突然的甩頭與輕抖，是牠在「清除壓力」

狗狗有時在沒玩水、沒洗澡的情況下突然甩頭或抖身，彷彿把什麼甩掉般，其實這是一種重新調整情緒的行為。當牠剛經歷不舒服的互動、受到短暫驚嚇，或情緒無法一次釐清時，就會出現這個動作。就像是在幫自己「重開機」，讓身體從緊張狀態退出。看到狗狗這樣做時，代表牠正在努力讓自己恢復放鬆。

突然走開不是任性，而是需要安靜空間

當狗狗在被撫摸、玩耍或訓練過程中突然站起來走開，飼主容易誤以為牠在鬧脾氣，但其實多半是累了、訊息過多、需要一點距離。走開代表牠正在調節刺激量，確保自己不會過度緊張。若飼主願意讓牠短暫休息，牠通常會在情緒穩定後再次回到原本的位置。

看懂這些細微訊號，能增進互信與連結，讓相處更和諧。圖:unsplash

看懂行為，才能真正理解狗狗的需求

狗狗不會用語言表達，所有的情緒與需求都藏在這些微小行為中。當飼主能讀懂舔嘴、背對、靠近、甩頭或走開的真正意義時，就能更準確地回應牠的感受，避免誤會，也讓彼此的信任更加穩固。理解這些細微動作，就是與狗狗建立深度連結的第一步 !