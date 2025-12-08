狗狗每天都同一時間發瘋？牠的準時失控其實是「生理時鐘」在作祟！

火報記者 張舜傑/報導

許多飼主都發現，狗狗每天總會在固定時間突然活力滿點，不是狂奔、亂跳，就是開始叼玩具大鬧一番。乍看之下像是「突然發瘋」，其實這並非無緣無故，而是狗狗體內的生理時鐘在運作。

能量高峰來臨：累積一整天的活力一次爆開

狗狗的體力旺盛，尤其是年輕犬或需要大量運動的品種，若白天的活動量不足，能量便會悄悄累積。等到身體內建的「活力時段」到來，牠們自然會爆發出一股看似突然的衝動。這並不是牠們無緣無故發瘋，而是身體告訴牠們──現在正是釋放能量的最佳時刻。

外界刺激、情緒累積也會在相同時段被引爆，這是在調節壓力、宣洩興奮與不安，是牠們恢復平衡的方式。圖:istockphoto

日常節奏影響情緒：習慣讓牠們對特定時間特別興奮

狗狗對規律的敏感度遠比人高，只要家中某些活動每天都在固定時間發生，例如主人回家、準備餐點、出門散步等，牠很快就會把這些日常節奏與「期待感」連結起來。於是，每到那個時間，牠就會提前進入興奮狀態，彷彿預告著下一個有趣的活動要開始了。這種「時間到了就激動」的習慣，也會讓暴衝顯得特別準時。

外界刺激增加活力：環境也會決定牠什麼時候開始興奮

除了生理與習慣，外界刺激也能讓狗狗的能量在特定時段被引爆。例如傍晚的街道聲音、鄰居活動變多、其他狗狗開始活動，甚至是風吹草動，都可能讓牠處於更敏感、更容易被喚醒的狀態。隨著環境變得熱鬧，狗狗也更容易在相同時段出現一陣暴衝。

情緒累積無處排解：歸於某個時刻一次放大

有些狗狗的暴衝則與情緒有關。白天如果受到驚嚇、感到壓力，或是有太多期待卻沒得到回應，這些情緒可能會悄悄堆積。當牠們沒有辦法透過其他方式消化，情緒便會在某個時間點集中爆開。看似瘋狂的暴衝，其實是在釋放不安或緊張，是牠們用來讓自己重新平靜的一種方式。

調整作息才能改善：讓能量與情緒都找到出口

如果飼主希望減少這種「準時發瘋」的情況，關鍵並不是壓抑，而是幫助狗狗把能量和情緒適當分散。增加白天散步的時間、加入嗅聞活動或互動遊戲，都能在牠過於興奮之前就消耗掉過多的活力。同時，打破過於固定的散步時段，也能減少牠在某個時間過度期待的情況。當狗狗擁有更安定的環境、更均衡的作息後，那些暴衝會自然減少，轉變為更平和、穩定的活力。

透過增加白天活動、分散能量、打破過度固定的習慣，就能讓這種「準時發瘋」變得更可控。圖:istockphoto

牠不是失控，而是在用自己的方式調整生活節奏

每天固定時間的暴衝，看似不可理喻，實際上卻是狗狗身體節奏、情緒反應與生活習慣自然交織的結果。牠們並不是刻意搗亂，而是在用最本能的方式表達能量、宣洩壓力，或回應生活中的期待。當飼主理解了這背後的邏輯，就能更從容地協助狗狗找到適合的生活節奏，讓那些「準時發瘋」的時刻，變成牠每天最快樂、最自在的時光 !