狗狗為了吃東西小心思超多？貪吃金毛「瞞著主人」外食整整一年

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日一段金毛犬為了偷吃外食精心策畫的「偷跑行動」在網路上引發熱議，這隻狗狗屢次趁主人不留意時逃出家門，跑到家裡附近的一家小吃店，成功地與店家混熟並得到食物，整整持續了一年才被主人發現，被網友笑稱是「最有行動力的吃貨狗」。

據了解，這隻金毛犬其實是一家網咖的店狗，由於飼主擔心愛犬獨自過馬路不安全，平時都會將牠拴在網咖內活動，卻沒想到狗狗對食物有著高度執著，牠早已鎖定附近的一家小吃店，經常會趁人不注意時外出「覓食」。

金毛犬平時會先在網咖周邊閒晃踩點，觀察員工們的動向，確認大家聚集在後門後，才悄悄轉往前門行動，甚至還會守在樓梯口假裝與人互動，耐心地等待約15分鐘，直到確定沒有人注意牠，才貼著牆角慢慢溜下樓。

(示意圖/Unsplash)

而狗狗也早已是小吃店的的熟面孔，與老闆建立起了特殊默契，每次當牠抵達後，都會乖乖地在一旁等候，直到客人走光終於輪到自己，才如願以償地享受到美食，這種情況竟整整持續了一整年都沒被人發現。

對此小吃店老闆透露，這隻金毛犬幾乎從開店起就天天報到，有時候還會在深夜裡偷跑來光顧，自己雖然嘴上念叨外頭危險，卻仍十分疼愛，還笑稱牠是「狗來財」，因為狗狗的存在讓店裡人氣大增，故事曝光許多網友也忍不住調侃「這隻狗的心眼真的很多」。