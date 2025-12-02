狗狗為什麼只愛黏某些人？影響牠親近人的關鍵其實藏在這「5件」事！

火報記者 張舜傑/報導

不少人都發現，同樣是一隻狗，對家人熱情到不行，對陌生人卻默默後退兩步；有些狗甚至只喜歡特定的人，讓旁人摸不著頭緒。其實，狗狗並不是「看心情挑人」，而是有一套自己的評估方式。

1. 牠的記憶比你想像中深刻

狗狗會把「誰帶來好感受、誰帶來壞經驗」牢牢記住。曾陪伴牠、安撫牠、帶給牠安全感的人，通常能輕易被狗狗列入信任名單。相反地，只要牠曾被嚇到、不舒服或被粗魯對待，牠就會對類似的人保持距離——甚至只是讓牠聯想到相似特徵，也會讓牠本能地退縮。

穩定的動作、柔和的語氣與正向獎勵，會讓狗狗更願意靠近並建立信任感。圖:istockphoto

2. 肢體動作讓狗狗瞬間決定要不要靠近

狗狗讀懂人類肢體語言的速度比你想像中快。步伐穩定、動作柔和、身體放鬆的人，牠們覺得安全；

反之，動作突然、靠太近、手勢過大的人，只需要一瞬間就會被狗狗列為「太可怕」，對狗狗來說，身體語言比語言本身更重要。

3. 語氣就是訊號，狗狗一聽就懂

狗狗雖然不懂句子內容，但懂得辨識「聲音帶來的情緒」，輕柔、穩定、友善的語氣，讓牠很快卸下防備；若是高亢、急促、帶壓力的聲音，牠會自然把距離拉開，因此，兩個人說同一句話，狗狗可能做出完全不同的反應。

4. 美食外交：食物是最快的信任通道

零食對狗狗而言，不只是好吃，更代表「好事發生」，常常願意給予獎勵、陪牠互動的人，極容易成為牠的好友，這也是為什麼很多狗看到某些人就飛奔過去──牠記得「你是會給好東西的人」。

5. 牠的天生個性也在決定結果

就像人一樣，有些狗天生熱情外向，看到誰都想交朋友；但也有一些比較慢熟，與人保持距離是牠們的本能，所以，就算兩個人做法一樣，狗狗的反應還是可能完全不同。

不同的天生個性也會影響牠們的親疏反應，理解這些因素能讓互動更加順利。圖:istockphoto

狗狗的喜好不是隨便的，是牠認為安全與否的判斷

狗狗會根據自身性格、過往的經驗、對方的動作、語氣與互動方式綜合判斷，要不要接近某個人。

理解這些因素，不僅能幫助飼主更精準讀懂狗狗，也能讓每一次互動都更順暢，讓牠在陌生環境和新朋友面前更有安全感。