狗狗界最強模特兒？紐芬蘭犬每天被飼主「精心打扮」超時尚！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

美國一名飼主近日在社群平台上分享自家紐芬蘭犬「Hank」的創意造型，瞬間引發網友熱烈討論，這隻體型龐大卻神情憨厚的狗狗，不僅全程配合主人打理造型，還露出俏皮的吐舌笑容，宛如一位天生的「毛孩模特兒」，讓網友紛紛直呼羨慕。

這隻名叫「Hank」的紐芬蘭犬從小性格溫馴，喜愛與人互動，平日裡總是黏在主人身邊，由於牠擁有一身烏黑濃密又柔軟的毛髮，讓飼主某日靈機一動，決定為自己與愛犬找點樂子，以消磨無趣的休假時光。

「Hank」從小性格溫馴，喜愛與人互動，平日裡總是黏在主人身邊

(示意圖/Unsplash)

飼主開始為牠設計各種造型，從蓬鬆爆炸頭到中分油頭，甚至連搖滾風格都不放過，令人意外的是，整個過程中「Hank」不僅完全沒有抗拒，反而還不時側頭吐舌，露出幸福洋溢的笑容，看上去非常享受被主人梳理的服務。

每次造型完成後，「Hank」都會得到獎勵零食作為鼓勵，形成兩人間特有的小默契，對此主人笑說「牠的耐心比我還好，很感謝自己能遇到這麼乖巧的狗狗」故事曝光後，許多網友也大讚表示「這髮量是許多造型師的夢想」、「狗界最棒模特兒」。