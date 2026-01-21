狗狗發抖就是冷嗎？「緊張 vs 寒冷」的差別：先從這個部位判斷體溫！

火報記者 張舜傑／報導

當狗狗突然出現發抖反應時，許多飼主第一時間會直覺認為牠是不是著涼了，急著替牠加衣服或提高室內溫度，然而，發抖並不一定與寒冷有關，緊張、恐懼、疼痛甚至情緒壓力，都可能讓狗狗出現類似反應。

發抖的兩大常見來源：生理反應與情緒反應

寒冷引起的發抖，屬於身體為了維持核心溫度而啟動的自然機制，透過肌肉快速收縮產生熱能，這類發抖通常會伴隨蜷縮身體、靠近熱源或減少活動，相對地，緊張或恐懼引發的發抖，則多與神經系統反應有關，常見於看診、聽到巨大聲響、進入陌生環境或感受到壓力時，即使環境溫度並不低，也可能出現明顯顫抖。

廣告 廣告

判斷是否受寒，可觸摸耳朵邊緣與腹部，若明顯偏涼，多半與氣溫有關；若溫度正常，則可能是情緒反應。istockphoto

先觀察耳朵與腹部，判斷體溫狀態

要分辨狗狗是否真的感到寒冷，可以先輕觸牠的耳朵與腹部，若耳朵邊緣與腹部皮膚明顯偏涼，且整體身體溫度低於平時，通常與受寒有關，若這些部位溫度正常，甚至偏溫熱，但仍持續發抖，就需要將注意力轉向情緒或心理層面的因素，這個簡單的觸摸觀察，是飼主在第一時間判斷的重要依據。

緊張型發抖常伴隨的行為線索

因緊張或壓力導致的發抖，往往會搭配其他行為出現，例如尾巴下垂、耳朵向後貼、頻繁舔嘴唇、喘氣加快或刻意避開視線，這類發抖通常在刺激消失後會逐漸減輕，或在飼主安撫、回到熟悉環境後明顯改善。若只是一味加衣保暖，卻未減少壓力來源，發抖狀況往往不會真正消失。

不同體型與年齡，對溫度的耐受度不同

小型犬、短毛犬與年長狗狗，對溫度變化較為敏感，確實更容易因寒冷而發抖，相對地，中大型犬或毛量較厚的狗狗，即使在稍涼的環境中，仍能維持穩定體溫，了解自家狗狗的體質與年齡特性，有助於判斷發抖是否與氣溫直接相關，避免一概而論。

什麼情況需要特別留意健康問題

若發抖長時間持續，並伴隨精神不振、食慾下降、步態不穩或明顯疼痛反應，就不能單純歸因於寒冷或緊張。部分內科疾病、疼痛反應或神經系統異常，也可能造成發抖，這類情況建議盡早諮詢獸醫進行評估，以排除潛在健康風險。

若發抖同時出現精神不佳、食慾下降或疼痛表現，就需提高警覺，及早請獸醫評估。istockphoto

狗狗發抖不一定代表冷，透過觀察耳朵與腹部溫度，並結合行為與環境線索，能幫助飼主更準確判斷原因。理解寒冷與緊張之間的差別，才能在關鍵時刻給予正確回應，讓狗狗感受到真正的舒適與安全。