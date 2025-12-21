狗狗的早期疾病徵兆別輕忽！牠們最常被忽略的「5個」健康警訊

火報記者 張舜傑/報導

狗狗無法用言語表達身體不適，許多健康問題往往在早期就已出現徵兆，但因為變化細微，常被飼主忽略，了解狗狗最常被忽略的健康警訊，有助於飼主及早察覺異常，替毛孩爭取更多照顧與治療的時間。

活動力明顯下降卻容易被誤認為正常

狗狗突然變得不愛活動，散步時走得比平常慢，或是更常躺著休息，常被誤以為只是天氣炎熱或年紀漸長，但活動力下降可能與關節不適、心臟負擔增加或慢性疼痛有關，甚至可能是內臟疾病早期警訊，例如肝臟或腎臟功能異常，因為身體不適讓狗狗不願多動，飼主若忽略，容易錯過及早治療的黃金時期。

廣告 廣告

食慾、喝水習慣以及行為情緒改變，往往是消化、腎臟或疼痛等健康警訊。圖:istockphoto

食慾與喝水習慣出現改變

食慾明顯下降或突然變得特別愛喝水，都是常被忽略的重要警訊，飼主可能以為狗狗只是挑食或偶爾胃口不好，但長期食慾不振可能與消化系統疾病、牙齒問題或內臟健康異常有關，而飲水量增加或頻繁排尿，則可能與腎臟疾病、糖尿病或代謝問題相關，這些改變通常在病情初期就會出現，及早察覺並就醫，能大幅降低健康風險。

行為與情緒改變

原本親人的狗狗突然變得愛躲起來，或對觸碰表現出不耐煩，常被誤認為情緒不好或脾氣變差，其實這些行為改變往往與疼痛或不適有關，狗狗可能在避免某些動作或接觸，因為這些行為會引起疼痛，例如關節炎、骨骼或肌肉問題，甚至內臟不適，飼主若忽視，可能延誤診斷，讓病情惡化。

消化與排泄異常

狗狗的排泄狀況也能反映健康問題，例如便秘、腹瀉或排尿頻繁，常被飼主認為只是短期不適或飲食問題，但長期的消化與排泄異常可能與腸胃疾病、泌尿系統問題甚至內分泌異常相關，若能及早觀察糞便形狀、顏色及排尿習慣，並記錄異常頻率，能幫助獸醫判斷病因。

毛皮與皮膚狀況異常

毛色暗淡、掉毛增加或皮膚出現紅腫、搔癢，也可能是健康警訊，許多飼主容易認為只是換毛季節或過敏，但這些症狀可能與營養不良、內分泌疾病、寄生蟲感染或慢性皮膚問題有關，及早察覺並治療，能避免問題惡化並維持狗狗舒適度。

排泄異常與毛皮、皮膚問題也可能提示內分泌、皮膚或寄生蟲相關疾病，及早察覺可避免病情惡化。圖:istockphoto

狗狗疾病的早期徵兆多半細微，需要飼主用心觀察，尤其是活動力、飲食、行為、排泄以及毛皮狀況，每一個小變化都可能是健康警訊，及早察覺並尋求專業檢查，能幫助狗狗避免疾病惡化，也能讓牠們長期保持健康與活力，給毛孩更安心舒適的生活。