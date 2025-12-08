狗狗的異常行為公開！小心牠們這些被忽略的「不舒服暗號」

火報記者 張舜傑/報導

在與狗狗相處的日常裡，許多飼主習慣將一些行為當作淘氣或個性表現，卻忽略牠們其實正透過細微動作傳達身體不適或情緒壓力。狗狗不會說話，只能依靠習慣、反射以及行為變化求助。

突然變得特別黏人，是焦慮累積的警示

若狗狗在平常獨立、習慣自己活動的情況下，突然開始頻繁黏著飼主，不論走到哪都不願離開身邊，這通常不是單純的撒嬌。這種黏人現象往往出現在環境變動、家庭成員變化、噪音干擾或近期經歷緊張事件之後。牠靠得越近，代表越缺乏安全感。飼主若能在此時以穩定手勢、柔和語氣與牠互動，有助於提升牠的情緒穩定度。

狗狗任何突如其來的黏人、安靜或行為變化，都可能是在求救，提醒牠正在感到不舒服或承受壓力。圖:istockphoto

亂抓、亂舔不停，其實是在轉移不舒服的注意力

有些狗狗會突然出現過度舔腳、舔身體某處，或開始大力抓癢的情況，若不是皮膚問題造成，多半與內在壓力或身體不適有關。這類動作通常是牠們試著用重複行為分散不舒服的感受，像是胃悶、腸胃不適、輕微疼痛或過度緊張時最常見。若行為持續且頻率越來越高，避免責備，因為這是牠們能想到的「自我安撫方式」。

突然變得安靜、退縮，是不適感的前兆

平時活潑的狗狗若一天之內明顯降低活動力，不主動玩耍、對聲音反應變慢、甚至躲到角落休息，通常代表牠的身體或精神狀態正在亮紅燈。這類情況常與發炎、腹部不適、疲勞累積或心理壓力有關。狗狗選擇沉默不是任性，而是因為牠無力展現平常行為。這是最容易被忽略、卻最需要留意的警訊。

進食習慣突然改變，是身體狀況的直接訊號

食慾下降、吃一半突然停下、或是變得異常狼吞虎嚥，都是身體給出的明顯提示。若狗狗平常飲食規律，卻突然拒食或吃得急促，可能表示牠感到不舒服、腸道負擔變重，或因情緒不穩導致食慾波動。飼主不應只認為是挑食，而應觀察是否伴隨疲倦、畏懼、走動變慢等其他異常。

睡眠模式混亂，是牠調節身體失衡的方式

狗狗若突然睡得特別多，或在休息時頻繁換位置、睡得不安穩，通常都是身體正在進行調整。這可能來自輕微不適、溫度改變、壓力累積或疲勞無法恢復等因素。尤其是夜間突然起來徘徊或換位置，代表牠正在尋找能讓身體放鬆的姿勢。這些行為若持續出現，都是飼主需要留意的訊號。

當飼主能讀懂這些暗號，就能在問題惡化前給予支持，守護牠真正的需求，圖:istockphoto

看懂暗號，才能守護狗狗的真正需求

狗狗用行為代替語言，每個動作背後都有情緒或健康狀態的變化。當飼主能理解牠突然黏人、過度舔抓、安靜退縮、改變食慾或睡眠混亂的意義時，就能在最關鍵的時刻給予支持。理解牠的警訊，不只是照顧，更是建立牠一生安全感的方式 !