狗狗的體重其實參考價值有限 真正關鍵是身上「脂肪量×肌肉量×輪廓表現」

很多飼主帶狗狗看診時都會問獸醫師：「我家狗狗幾公斤算胖呀？」，但其實不同犬種體型差很多，真正該看的是狗狗的體態！毛孩看起來圓圓的很可愛，但可能是健康警訊，用BCS評估才能真正判斷胖瘦與健康狀況，今天邀請劉哲宏獸醫師，一起帶大家認識BCS毛孩體態評分，再了解毛孩日常飲食與習慣可以怎麼做，讓毛孩不只可愛，也更健康活得更長久。

為什麼要看BCS體態評分？因為不同犬種體型差很多，所以狗狗的體重其實參考價值有限，真正關鍵是身上「脂肪量 × 肌肉量 × 輪廓表現」，也就是獸醫臨床最常使用的BCS（Body Condition Score），是一個評估寵物體態（是否過瘦、理想或過重）的方法，評估時需結合外觀觀察與觸診，重點在於肋骨、腰身及腹部，透過這些部位來判斷毛孩的體脂肪含量。

廣告 廣告

BCS可以協助我們了解： -狗狗是否過瘦 -是否有過度脂肪堆積 -是否因肥胖增加膝關節 腰椎 心血管等負擔 狗狗過瘦不健康 但過胖也會大幅縮短壽命 掌握 BCS 才是維持毛孩健康體態的第一步

狗狗體態 這樣看： 1-2 過瘦 外觀：肋骨、脊椎、骨盆非常明顯；腹部嚴重凹陷 觸摸：骨頭突出 明顯缺乏肌肉 屬於需要立即營養補充與醫療評估的狀態

3-4 偏瘦 外觀：可看到脊椎及骨盆；腹部明顯凹陷 觸摸：肋骨容易摸到 幾乎沒有脂肪包覆 表示熱量或營養攝取仍不足

5 正常 外觀：可見自然腰身 線條自然平順；腹部略凹 觸摸：能摸到肋骨 外層有薄薄脂肪包覆 屬於健康且「剛剛好」的體態

6-7 偏胖 外觀：腰身消失 身形漸趨圓潤；腹部無凹入 觸摸：脂肪層較厚 需用力才能摸到肋骨 代表熱量攝取過多 活動量需要提升

8-9過胖 外觀：腰身外凸 腹部下垂；大量脂肪覆蓋 身體呈橢圓狀 觸摸：施加壓力也摸不到肋骨 此種容易增加心血管與關節負擔

即使覺得狗狗吃得很開心，但肥胖會明顯縮短壽命！一定要及早調整生活方式

狗狗這樣吃 才能維持理想體態 日常飲食與習慣是改善狗狗體態最重要的關鍵 控制主食份量 避免吃太多 長期熱量超標 最容易變成肥胖 避免過量碳水攝取 少吃過多精緻澱粉 提高優蛋白與蔬菜的攝取比例 讓狗狗更容易維持好體態 少吃加工零食 肉條、餅乾、罐頭肉含油含鹽高 改成天然蔬果或凍乾 更安心也更健康 增加活動量 散步時間與頻率增加 能讓脂肪分解更順利 也能讓狗狗更開心更放電

醫師＆營養師小提醒 可愛不是胖胖才可愛，健康的體態，才能陪你久一點，飼主每天做的一點點，都可能決定毛孩能活得更長久、更有活力，從今天開始一起幫狗狗做到「吃得剛剛好 動得剛剛好」，讓牠們一生都健康快樂。

更多品觀點報導

凍卵是給未來的自己一份安心 別等到卵巢提醒妳才開始保養

疫苗能幫你記得病毒 但真正保護你的 是每天的營養與生活習慣

