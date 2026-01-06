狗狗看到發亮就定格？揭密「視覺衝擊」真相：這是牠的保護機制 !

火報記者 張舜傑 / 報導

不少飼主發現，狗狗遇到反光或閃爍光點時會突然停下、凝視甚至僵硬，常被誤以為調皮或害怕，其實是對視覺刺激的高度敏感與自我保護行為。

視覺敏感度極高，是本能反應的基礎

狗狗的視覺系統對光線變化和動態物體非常敏銳，尤其對光的反射、亮點或閃爍特別敏感，當牠們看到突然的亮光時，大腦會立即進入分析模式，暫停行動，仔細觀察光線來源與周圍環境，這是一種本能性的防禦行為，目的是確保自身不會在不明刺激下受到威脅。

光線刺激會觸發防禦反應，讓狗狗全身僵硬或尾巴微收。圖:istockphoto

突發光線觸發防禦模式

強烈或突兀的光線會讓狗狗的神經系統立即提高警覺，牠們可能全身僵硬、尾巴微收、耳朵豎立，這些都是典型的防禦反應，讓狗狗有時間評估光源是否安全，例如家中陽光反射、窗戶玻璃反光或夜間車燈閃爍，都可能讓狗狗短暫停下，仔細觀察環境再決定是否繼續前進。

環境複雜度會放大反應

在光線強烈、反射面多或視覺元素豐富的環境中，狗狗更容易出現定格行為，例如玻璃窗、鏡子、濕地反射或金屬表面，都會加重視覺刺激，使牠短暫停下以確保安全，這其實是牠對陌生或高刺激環境的自我調節方式。

過往經驗影響敏感程度

狗狗曾經在光線刺激下受到驚嚇，或在類似情況下被迫移動或限制行動，會形成對光線的記憶連結，使牠在面對相似刺激時更加敏感，停頓與觀察的頻率增加，這並不是任性或抗拒，而是牠學會透過這種行為掌控環境、降低風險。

心理與生理狀態也會放大反應

狗狗的視覺敏感度會隨心理壓力或身體狀態而改變，當牠處於緊張、疲勞或身體不適時，對光線的反應可能比平時更強烈，定格時間也可能拉長，這反映出牠們在特定狀態下更需要時間來評估周遭，維持安全感。

飼主反應決定牠的安全感

面對狗狗定格的行為，飼主保持冷靜、給予適度距離與觀察空間，比急拉或催促更有效，讓狗狗自行判斷光線刺激的安全性，能幫助牠在日常環境中建立信心與掌控感，逐步降低對光線刺激的焦慮。

過往經驗、心理壓力與身體狀態也會影響狗狗的反應強度。圖:istockphoto

狗狗看到發亮物停下定格，其實是牠們自我保護與環境評估的自然行為，是對光線刺激的理性反應而非任性或懶散，理解這個行為背後的意圖，飼主能更耐心地陪伴與引導，讓毛孩在日常生活中既能安全探索，也能保持心理平衡與安心感。