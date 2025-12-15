狗狗真的能感知地震嗎？分析這「五個依據」帶你更深入了解

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

相信各位飼主一定都曾經遇過這種情況，在地震發生之前家中的狗狗突然坐立難安，對著空氣狂叫不止，甚至一直想往外面衝，結果沒多久地板便真的開始晃動，其實狗狗能感知地震並非迷信，這種能提前察覺異常的表現，與牠們天生的感知能力有關，以下就為大家分析「五個依據」，帶你了解狗狗為什麼常常比人類更早發現地震即將來臨。

一、牠們能聽見人類聽不到的低頻聲波

地震發生前，地殼活動會產生低頻聲波或次聲波，這些聲音人類幾乎無法察覺，但狗狗的聽力範圍遠高於人類，當牠們突然豎起耳朵、來回張望，顯得焦躁不安時，很可能就是聽見了我們完全沒察覺的異常聲響。

二、牠們對地面震動極度敏感

狗狗的腳掌與關節能清楚感受到地面傳來的細微震動，即使那只是地震前的微小板塊移動，這些「前震」在人類眼中幾乎無感，卻足以讓狗狗察覺環境正在改變，進而出現不安、踱步或想逃離的行為。

三、牠們能察覺氣壓與環境變化

地震前，大氣壓力與空氣流動，甚至是氣味都有可能出現細微變化，狗狗的嗅覺與感知能力極強，且對環境異常十分敏感，當牠們突然頻繁嗅聞空氣、表現出警戒狀態，就很可能是在回應這些人類忽略的小變化。

狗狗能敏銳地發現周圍環境出現的細微變化，並本能地驅使自己尋找安全處

(示意圖/Unsplash)

四、牠們的本能會驅使自己尋找安全處

狗狗保有野外生存本能，對潛在危險會優先做出反應，地震前的異常刺激會使牠們本能地想逃離建築物，躲進角落或緊緊黏著主人，這並不是狗狗無理取鬧，而是牠們在為可能到來的危險做準備。

五、牠們會透過行為向主人發出警訊

當狗狗突然吠叫、抓門，表現出明顯焦躁不安的樣子，都是試圖提醒主人的方式，牠們無法理解發生什麼事時，往往會選擇用最直接的行為來表達不安，因此很多飼主事後回想起來，才會發現地震前狗狗早就「不對勁」了。