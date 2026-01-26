狗狗穿鞋後就「忘了走路」？背後的原因其實有很多種！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導
你是不是也曾滿心期待替狗狗穿上可愛的小鞋子，結果牠一落地就像被按下暫停鍵，不是僵住不動，就是走路走得歪七扭八，甚至直接倒在地上裝死？其實狗狗穿鞋後「不會走路」，並不是在耍任性，而是身體與心理同時出現不適應的反應，以下為大家整理出五個原因，帶你了解狗狗為什麼一穿鞋就走不了路。
一、腳掌的感覺消失
狗狗的腳掌佈滿神經，能感受地面溫度、觸感與震動，這些都是牠們判斷行走安全的重要資訊，因此一旦穿上鞋子後，腳掌被包覆的感覺，就會讓狗狗突然失去對環境的掌控感，自然不敢輕易邁步。
二、行走習慣被打亂
狗狗從小就是赤腳行走，對步伐與重心早已形成固定模式，鞋子增加厚度與重量，會改變牠們抬腳與落腳的角度，因此讓身體一時之間無法協調，只好用「站著不動」來避免跌倒。
三、鞋子束縛關節
有些狗鞋設計偏硬或包覆過高，會限制狗狗的腳踝與腳趾活動，讓牠們在走路時感到卡卡的，這種不自然的阻力，有時會使牠們誤以為自己受傷，進而選擇不走或慢慢挪動。
四、心理壓力過大
對於較敏感或膽小的狗狗來說，腳上突然多了陌生物品，本身就是一種壓力，所以有些狗會出現定格、側躺或翻肚的反應，其實是在用行為表達「我不舒服、我不想動」。
五、缺乏循序漸進的適應過程
多數的狗狗其實並不是不能穿鞋，而是「還沒學會」，如果一開始就穿鞋長時間外出，很容易導致牠們抗拒，建議飼主應讓狗狗在家短時間練習，適時搭配給予獎勵，才能使狗狗對鞋子不會產生強烈的排斥感。
