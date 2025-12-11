狗狗突然變愛「吃草」到底正常嗎？這 5 種原因飼主一定要知道！

火報記者 張舜傑/報導

不少飼主都曾看見自家狗狗在戶外散步時突然低頭啃草，甚至吃得津津有味。這種行為看似奇怪，但在狗狗世界裡卻十分常見。牠們之所以會吃草，多半藏著特定需求或情緒訊號。

探索環境的自然習慣

許多狗狗吃草，其實是把草當成外界資訊的一部分。牠們透過嗅聞與咬食來確認氣味、感受質感，等於是在用嘴巴做「環境檢查」。在草地上遊玩、接收新刺激時，這種行為尤其常見。只要狗狗吃得不多、沒有出現不適狀況，就屬於自然且正常的探索反應。

廣告 廣告

若狗狗因無聊、壓力或飲食不均而吃草，行為可能伴隨焦躁、踱步或消化問題。圖:istockphoto

調節腸胃的不適反應

有些狗狗在腸胃不舒服時會主動吃草，像是在嘗試引發嘔吐或促進排便。草的纖維能刺激胃部，使牠們更容易排出讓自己不舒服的東西。飼主若發現狗狗吃草後立即乾嘔或吐出異物，可能代表牠正試圖處理腸胃不適。這種情況若變得頻繁，就需要特別留意。

無聊、壓力或情緒宣洩

當狗狗長時間缺乏活動、互動或精神刺激時，也可能透過啃草來消磨時間。這種行為多半出現在散步不足、生活單調或受到壓力的狗狗身上。牠們透過啃咬來放鬆，彷彿在把累積的情緒排出去。如果吃草行為伴隨焦躁、來回踱步或過度依賴，飼主就需重新檢視狗狗的日常活動量與心理需求。

飲食營養不均衡也可能是誘因

部分狗狗吃草，是在彌補飲食中缺乏的纖維或某些營養素。草本身雖然不能提供太多能量，但其纖維能促進腸道蠕動，對消化較敏感或飲食較單一的狗狗來說，反而是一種本能性補充。若狗狗突然頻繁吃草，或出現便祕、軟便等情況，飼主可能需要調整牠的飲食內容。

單純覺得有趣，享受啃咬的樂趣

有些狗狗吃草只是因為好玩，草的味道、聲音與口感讓牠們覺得有趣，與嚼玩具或咬樹枝的心態類似。尤其是年紀較小、好奇心旺盛的狗狗，更容易把草當成「天然咬咬玩具」。只要草源乾淨、安全、無農藥，這類行為通常無害。

有些狗狗只是覺得啃草有趣，但若吃草變得明顯頻繁或出現嘔吐不適，就可能需要留意。圖:istockphoto

狗狗吃草大多是自然且安全的，只要牠精神正常、沒有持續嘔吐或不適，就不必過度擔心。然而，若吃草變得頻繁、行為突然改變、或伴隨腸胃問題，飼主就需要多加留意。適度監控、提供安全環境與均衡的日常生活，才能讓毛孩健康地享受戶外時光 !