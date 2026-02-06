狗狗緊盯不放惹疑慮！主人帶看醫驚見「護主真相」 這隻狗比驗孕棒還準

潔德分享，愛犬近來行為詭異，總是緊盯她不放，令她懷疑狗狗健康出狀況，未料獸醫憑藉狗狗行為判斷女主人可能懷孕。（圖／翻攝自IG，Next To Me）

英國女子潔德艾蜜莉法羅（Jade Emily Farrow）日前因家中愛犬行為異常，懷疑寵物健康出狀況，於是帶牠前往獸醫診所檢查，未料卻被獸醫反問一句：「妳是不是懷孕了？」最後發現驚人真相，讓她自嘲這趟看診變成「史上最貴的驗孕棒」。

潔德分享，近來家中飼養的卡斯羅犬（Cane Corso）行為詭異，常盯著她猛看，眼神充滿關注。她擔心狗狗是否生病，決定就醫，沒想到獸醫聽完描述後，反認為寵物行為可能與女主人懷孕有關。因狗的嗅覺極其靈敏，能察覺人體荷爾蒙變化。獸醫詢問她是否可能懷孕後，她才驚覺可能性，後續進行檢測果然驗出懷孕。

潔德將經歷分享到社群平台Instagram，影片中愛犬在她出門時總會從沙發後探頭查看，行為令人動容。她笑稱自己「花了看獸醫的錢驗孕」，完全沒想到狗狗早一步察覺了新生命的存在。

這段影片曝光後，在網路上掀起廣大回響，截至目前點閱已突破200萬次。不少網友留言回應，「女子懷孕後味道改變，狗狗一定察覺了」、「我懷孕時，狗也突然變得很黏我」、「牠看妳的眼神彷彿在說『我知道妳懷孕了』」。

獸醫指出，狗的嗅覺能感知極細微氣味變化，包括懷孕、壓力或疾病等，因此部分狗狗會在女主人懷孕時出現護主行為，例如特別黏人、守在身邊或變得安靜。雖然這不能取代醫學驗孕，但不少人確實靠愛犬第一時間察覺身體變化。









